Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Які будинки не мерзнуть при -10°C та де найменші шанси на тепло

Які будинки не мерзнуть при -10°C та де найменші шанси на тепло

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 07:42
Оновлено: 15:07
Промерзнуть без опалення миттєво — які будинки найгірше тримають тепло
Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

В умовах можливих перебоїв з теплопостачанням в Україні все частіше постає питання — наскільки швидко охолоне квартира, якщо опалення зникне. Все залежить від типу будинку, його віку, матеріалів стін, утеплення чи зовнішніх температур.

Новини.LIVE розглянули кілька основних типів житлового фонду: панельні будинки, "хрущовки", "сталінки" та сучасні новобудови, і порівняли, скільки часу в них збережеться комфортна температура, якщо опалення вимкнути повністю.

Реклама
Читайте також:

Для розрахунку взято початкову температуру у квартирі +18°C, та погодні умови від +5°C до -10°C.

Від чого залежить втрата тепла

Втрата тепла залежить від багатьох факторів — це матеріал і товщина стін, площа вікон, утеплення фасаду, розташування квартири та наявність сусідів, розповів Новини.LIVE керівник команди будівельників Володимир Соловко. 

"Бетон і панелі охолоджуються швидше, ніж цегла або моноліт. Через вікна може виходити до 30-40% тепла. Утеплення фасаду особливо важливе для тих, хто має кутову квартиру або житло на верхніх поверхах. Сучасні термосистеми подовжують "теплову інерцію" будинку на кілька годин. Ну й наявність сусідів теж відіграє важливу роль у питанні збереження тепла. У багатоповерхівках тепло зберігається довше, якщо сусідні квартири залишаються теплими", — розповів він.

Як швидко втрачається тепло у багатоквартирних будинках

Панельний будинок (збудований після 1970-х)

Панельні будинки, за словами експерта, мають тонкі бетонні стіни (зазвичай 14-18 см) і слабку теплоізоляцію. Головна проблема цих будинків — високі тепловтрати через стики плит і низький рівень енергоефективності.

  • При +5°C надворі: температура у квартирі знижується з +18 до +14°C за 6-8 годин. До +10°C впаде температура за 12-14 годин.
  • При 0°C надворі: охолодження будинку до +14°C — за 4-5 годин, до +10°C — за 10–12 годин.
  • При -5°C надворі: падіння до +14°C — через 3-4 години, до +10°C — за 8-9 годин. Через 12 годин температура в приміщенні впаде до +8°C.
  • При -10°C: температура впаде до +10°C уже за 6 годин, а до +6-7°C — через 10–12 годин.

"Хрущовка" (1950-1970-ті роки)

Ці будинки, розповів Володимир Соловко, зазвичай зводилися з цегли, тож мають стіни товщиною 40-50 см. Вони тримають тепло краще, ніж панельні, але через старі вікна й неутеплені стики також швидко охолоджуються.

  • При +5°C: охолодження будинку з +18 до +14°C відбудеться за 8-10 годин, до +10°C — за 16-18 годин.
  • При 0°C: до +14°C — за 6-7 годин, до +10°C — за 12-14 годин.
  • При -5°C: до +14°C — за 5 годин, до +10°C — за 10 годин, до +8°C — через 12-13 годин.
  • При -10°C на вулиці: до +10°C всередині — уже через 8 годин, до +6°C — за 12-14 годин.

"Сталінка" (1940-1950-ті роки)

"Цегляні "сталінки" мають товсті (до 70 см) несучі стіни та високу теплову інерцію. Завдяки великій масі вони охолоджуються повільніше, хоча при цьому прогріваються теж довше", — розповів будівельник.

  • При +5°C надворі температура всередині приміщення опуститься до +14°C — за 12-14 годин, до +10°C — за 20-24 години.
  • При 0°C: до +14°C — за 8–9 годин, до +10°C — за 16-18 годин.
  • При -5°C: до +14°C — за 6-7 годин, до +10°C — за 12-14 годин, до +8°C — через 18 годин.
  • При -10°C: до +10°C — за 10-12 годин, до +6-7°C — за 18-20 годин.

"Серед старих типів житла "сталінки" — найтепліші. При температурах до -5°C у квартирі можна зберігати відносний комфорт навіть протягом доби без опалення", — зазначив Володимир Соловко.

Сучасна новобудова (після 2010 року)

Сучасні будинки із монолітно-каркасними або газобетонними стінами, за словами експерта, часто мають енергоефективне утеплення, пластикові вікна, підвищену герметичність. Це дає змогу зберігати тепло значно довше.

  • При +5°C надворі температура всередині приміщення опуститься до +14°C — за 14-16 годин, до +10°C — за 24-30 годин.
  • При 0°C: до +14°C — за 10-12 годин, до +10°C — за 20-24 години.
  • При -5°C: до +14°C — за 8-9 годин, до +10°C — за 16-18 годин, до +8°C — приблизно за добу.
  • При -10°C: до +10°C — за 12-14 годин, до +6-7°C — за 24 години.

Чому температура падає так швидко

За словами будівельника, навіть при невеликих втратах тепла через стіни та вікна, квартира постійно охолоджується через наступні чинники:

  • конвекція (повітряні потоки всередині приміщення);
  • інфільтрація повітря (щілини, витяжки, двері);
  • випромінювання тепла через скло та фасад;
  • відсутність джерел тепла (люди, техніка, освітлення, які зазвичай підігрівають кімнату на 1-2°C).

При низьких зовнішніх температурах ці процеси пришвидшуються в рази.

Як уповільнити охолодження

Якщо опалення відключене:

  1. Закрийте всі вікна, штори, отвори, щілини. Навіть товсті штори можуть зменшити тепловтрати на 10-15%.
  2. Закрийте двері між кімнатами. Це зберігає тепло в менших приміщеннях.
  3. Використовуйте тепло тіла і побутових приладів. Кожна людина виділяє близько 100 Вт тепла.
  4. Створіть "теплову зону". Якщо температура падає нижче +10°C, найефективніше перенестися у найменшу кімнату, ізолювати вікна ковдрами, використати свічки чи електроприлади (якщо є живлення).
  5. Не відкривайте вікна без потреби. Краще робити короткі інтенсивні провітрювання (1-2 хвилини).

"Найшвидше охолоджуються панельні будинки — 6-10 годин до відчутного холоду. Найповільніше — сучасні новобудови та "сталінки", які зберігають тепло до доби. При 0°C і нижче температура в більшості квартир падає до некомфортних +10°C уже за 10-15 годин без опалення. Тож утеплення фасаду, герметичність вікон і сусідство з теплими квартирами суттєво подовжують цей термін", — пояснює експерт.

Однак якщо відключення триватиме понад добу, температура в житлі більшості типів будинків опуститься до рівня, близького до зовнішнього повітря, і це вже вимагатиме додаткових джерел тепла або тимчасового переселення, резюмував Володимир Соловко.

Раніше ми розповідали, у якому році в Україні будували найхолодніші та неякісні багатоповерхівки

Також дізнавайтеся, яким незвичним способом утеплюють будинки в одній з найхолодніших країн світу. 

опалювальний сезон нерухомість теплопостачання опалення енергоефективність
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації