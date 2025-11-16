Промерзнуть без опалення миттєво — які будинки найгірше тримають тепло

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

В умовах можливих перебоїв з теплопостачанням в Україні все частіше постає питання — наскільки швидко охолоне квартира, якщо опалення зникне. Все залежить від типу будинку, його віку, матеріалів стін, утеплення чи зовнішніх температур.

Новини.LIVE розглянули кілька основних типів житлового фонду: панельні будинки, "хрущовки", "сталінки" та сучасні новобудови, і порівняли, скільки часу в них збережеться комфортна температура, якщо опалення вимкнути повністю.

Для розрахунку взято початкову температуру у квартирі +18°C, та погодні умови від +5°C до -10°C.

Від чого залежить втрата тепла

Втрата тепла залежить від багатьох факторів — це матеріал і товщина стін, площа вікон, утеплення фасаду, розташування квартири та наявність сусідів, розповів Новини.LIVE керівник команди будівельників Володимир Соловко.

"Бетон і панелі охолоджуються швидше, ніж цегла або моноліт. Через вікна може виходити до 30-40% тепла. Утеплення фасаду особливо важливе для тих, хто має кутову квартиру або житло на верхніх поверхах. Сучасні термосистеми подовжують "теплову інерцію" будинку на кілька годин. Ну й наявність сусідів теж відіграє важливу роль у питанні збереження тепла. У багатоповерхівках тепло зберігається довше, якщо сусідні квартири залишаються теплими", — розповів він.

Як швидко втрачається тепло у багатоквартирних будинках

Панельний будинок (збудований після 1970-х)

Панельні будинки, за словами експерта, мають тонкі бетонні стіни (зазвичай 14-18 см) і слабку теплоізоляцію. Головна проблема цих будинків — високі тепловтрати через стики плит і низький рівень енергоефективності.

При +5°C надворі: температура у квартирі знижується з +18 до +14°C за 6-8 годин. До +10°C впаде температура за 12-14 годин.

температура у квартирі знижується з +18 до +14°C за 6-8 годин. До +10°C впаде температура за 12-14 годин. При 0°C надворі: охолодження будинку до +14°C — за 4-5 годин, до +10°C — за 10–12 годин.

охолодження будинку до +14°C — за 4-5 годин, до +10°C — за 10–12 годин. При -5°C надворі: падіння до +14°C — через 3-4 години, до +10°C — за 8-9 годин. Через 12 годин температура в приміщенні впаде до +8°C.

падіння до +14°C — через 3-4 години, до +10°C — за 8-9 годин. Через 12 годин температура в приміщенні впаде до +8°C. При -10°C: температура впаде до +10°C уже за 6 годин, а до +6-7°C — через 10–12 годин.

"Хрущовка" (1950-1970-ті роки)

Ці будинки, розповів Володимир Соловко, зазвичай зводилися з цегли, тож мають стіни товщиною 40-50 см. Вони тримають тепло краще, ніж панельні, але через старі вікна й неутеплені стики також швидко охолоджуються.

При +5°C: охолодження будинку з +18 до +14°C відбудеться за 8-10 годин, до +10°C — за 16-18 годин.

охолодження будинку з +18 до +14°C відбудеться за 8-10 годин, до +10°C — за 16-18 годин. При 0°C: до +14°C — за 6-7 годин, до +10°C — за 12-14 годин.

до +14°C — за 6-7 годин, до +10°C — за 12-14 годин. При -5°C: до +14°C — за 5 годин, до +10°C — за 10 годин, до +8°C — через 12-13 годин.

до +14°C — за 5 годин, до +10°C — за 10 годин, до +8°C — через 12-13 годин. При -10°C на вулиці: до +10°C всередині — уже через 8 годин, до +6°C — за 12-14 годин.

"Сталінка" (1940-1950-ті роки)

"Цегляні "сталінки" мають товсті (до 70 см) несучі стіни та високу теплову інерцію. Завдяки великій масі вони охолоджуються повільніше, хоча при цьому прогріваються теж довше", — розповів будівельник.

При +5°C надворі температура всередині приміщення опуститься до +14°C — за 12-14 годин, до +10°C — за 20-24 години.

надворі температура всередині приміщення опуститься до +14°C — за 12-14 годин, до +10°C — за 20-24 години. При 0°C: до +14°C — за 8–9 годин, до +10°C — за 16-18 годин.

до +14°C — за 8–9 годин, до +10°C — за 16-18 годин. При -5°C: до +14°C — за 6-7 годин, до +10°C — за 12-14 годин, до +8°C — через 18 годин.

до +14°C — за 6-7 годин, до +10°C — за 12-14 годин, до +8°C — через 18 годин. При -10°C: до +10°C — за 10-12 годин, до +6-7°C — за 18-20 годин.

"Серед старих типів житла "сталінки" — найтепліші. При температурах до -5°C у квартирі можна зберігати відносний комфорт навіть протягом доби без опалення", — зазначив Володимир Соловко.

Сучасна новобудова (після 2010 року)

Сучасні будинки із монолітно-каркасними або газобетонними стінами, за словами експерта, часто мають енергоефективне утеплення, пластикові вікна, підвищену герметичність. Це дає змогу зберігати тепло значно довше.

При +5°C надворі температура всередині приміщення опуститься до +14°C — за 14-16 годин, до +10°C — за 24-30 годин.

надворі температура всередині приміщення опуститься до +14°C — за 14-16 годин, до +10°C — за 24-30 годин. При 0°C: до +14°C — за 10-12 годин, до +10°C — за 20-24 години.

до +14°C — за 10-12 годин, до +10°C — за 20-24 години. При -5°C: до +14°C — за 8-9 годин, до +10°C — за 16-18 годин, до +8°C — приблизно за добу.

до +14°C — за 8-9 годин, до +10°C — за 16-18 годин, до +8°C — приблизно за добу. При -10°C: до +10°C — за 12-14 годин, до +6-7°C — за 24 години.

Чому температура падає так швидко

За словами будівельника, навіть при невеликих втратах тепла через стіни та вікна, квартира постійно охолоджується через наступні чинники:

конвекція (повітряні потоки всередині приміщення);

інфільтрація повітря (щілини, витяжки, двері);

випромінювання тепла через скло та фасад;

відсутність джерел тепла (люди, техніка, освітлення, які зазвичай підігрівають кімнату на 1-2°C).

При низьких зовнішніх температурах ці процеси пришвидшуються в рази.

Як уповільнити охолодження

Якщо опалення відключене:

Закрийте всі вікна, штори, отвори, щілини. Навіть товсті штори можуть зменшити тепловтрати на 10-15%. Закрийте двері між кімнатами. Це зберігає тепло в менших приміщеннях. Використовуйте тепло тіла і побутових приладів. Кожна людина виділяє близько 100 Вт тепла. Створіть "теплову зону". Якщо температура падає нижче +10°C, найефективніше перенестися у найменшу кімнату, ізолювати вікна ковдрами, використати свічки чи електроприлади (якщо є живлення). Не відкривайте вікна без потреби. Краще робити короткі інтенсивні провітрювання (1-2 хвилини).

"Найшвидше охолоджуються панельні будинки — 6-10 годин до відчутного холоду. Найповільніше — сучасні новобудови та "сталінки", які зберігають тепло до доби. При 0°C і нижче температура в більшості квартир падає до некомфортних +10°C уже за 10-15 годин без опалення. Тож утеплення фасаду, герметичність вікон і сусідство з теплими квартирами суттєво подовжують цей термін", — пояснює експерт.

Однак якщо відключення триватиме понад добу, температура в житлі більшості типів будинків опуститься до рівня, близького до зовнішнього повітря, і це вже вимагатиме додаткових джерел тепла або тимчасового переселення, резюмував Володимир Соловко.

