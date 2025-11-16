Промерзнут без отопления мгновенно — какие дома хуже всего держат тепло

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В условиях возможных перебоев с теплоснабжением в Украине все чаще возникает вопрос — насколько быстро остынет квартира, если отопление исчезнет. Все зависит от типа дома, его возраста, материалов стен, утепления или внешних температур.

Новини.LIVE рассмотрели несколько основных типов жилого фонда: панельные дома, "хрущевки", "сталинки" и современные новостройки, и сравнили, сколько времени в них сохранится комфортная температура, если отопление выключить полностью.

Для расчета взята начальная температура в квартире +18°C, и погодные условия от +5°C до -10°C.

От чего зависит потеря тепла

Потеря тепла зависит от многих факторов — это материал и толщина стен, площадь окон, утепление фасада, расположение квартиры и наличие соседей, рассказал Новини.LIVE руководитель команды строителей Владимир Соловко.

"Бетон и панели охлаждаются быстрее, чем кирпич или монолит. Через окна может выходить до 30-40% тепла. Утепление фасада особенно важно для тех, кто имеет угловую квартиру или жилье на верхних этажах. Современные термосистемы продлевают "тепловую инерцию" дома на несколько часов. Ну и наличие соседей тоже играет важную роль в вопросе сохранения тепла. В многоэтажках тепло сохраняется дольше, если соседние квартиры остаются теплыми", — рассказал он.

Как быстро теряется тепло в многоквартирных домах

Панельный дом (построенный после 1970-х)

Панельные дома, по словам эксперта, имеют тонкие бетонные стены (обычно 14-18 см) и слабую теплоизоляцию. Главная проблема этих домов — высокие теплопотери через стыки плит и низкий уровень энергоэффективности.

При +5°C на улице: температура в квартире снижается с +18 до +14°C за 6-8 часов. До +10°C упадет температура за 12-14 часов.

температура в квартире снижается с +18 до +14°C за 6-8 часов. До +10°C упадет температура за 12-14 часов. При 0°C на улице: охлаждение дома до +14°C - за 4-5 часов, до +10°C — за 10-12 часов.

охлаждение дома до +14°C - за 4-5 часов, до +10°C — за 10-12 часов. При -5°C на улице: падение до +14°C — через 3-4 часа, до +10°C — за 8-9 часов. Через 12 часов температура в помещении упадет до +8°C.

падение до +14°C — через 3-4 часа, до +10°C — за 8-9 часов. Через 12 часов температура в помещении упадет до +8°C. При -10°C: температура упадет до +10°C уже через 6 часов, а до +6-7°C — через 10-12 часов.

"Хрущевка" (1950-1970-е годы)

Эти дома, рассказал Владимир Соловко, обычно возводились из кирпича, поэтому имеют стены толщиной 40-50 см. Они держат тепло лучше, чем панельные, но из-за старых окон и неутепленных стыков также быстро охлаждаются.

При +5°C: охлаждение дома с +18 до +14°C произойдет за 8-10 часов, до +10°C — за 16-18 часов.

охлаждение дома с +18 до +14°C произойдет за 8-10 часов, до +10°C — за 16-18 часов. При 0°C: до +14°C — за 6-7 часов, до +10°C — за 12-14 часов.

до +14°C — за 6-7 часов, до +10°C — за 12-14 часов. При -5°C: до +14°C — за 5 часов, до +10°C — за 10 часов, до +8°C — через 12-13 часов.

до +14°C — за 5 часов, до +10°C — за 10 часов, до +8°C — через 12-13 часов. При -10°C на улице: до +10°C внутри — уже через 8 часов, до +6°C — через 12-14 часов.

"Сталинка" (1940-1950-е годы)

"Кирпичные "сталинки" имеют толстые (до 70 см) несущие стены и высокую тепловую инерцию. Благодаря большой массе они охлаждаются медленнее, хотя при этом прогреваются тоже дольше", — рассказал строитель.

При +5°C на улице температура внутри помещения опустится до +14°C — за 12-14 часов, до +10°C — за 20-24 часа.

на улице температура внутри помещения опустится до +14°C — за 12-14 часов, до +10°C — за 20-24 часа. При 0°C: до +14°C — за 8-9 часов, до +10°C — за 16-18 часов.

до +14°C — за 8-9 часов, до +10°C — за 16-18 часов. При -5°C: до +14°C — за 6-7 часов, до +10°C — за 12-14 часов, до +8°C — через 18 часов.

до +14°C — за 6-7 часов, до +10°C — за 12-14 часов, до +8°C — через 18 часов. При -10°C: до +10°C — за 10-12 часов, до +6-7°C — за 18-20 часов.

"Среди старых типов жилья "сталинки" — самые теплые. При температурах до -5°C в квартире можно сохранять относительный комфорт даже в течение суток без отопления", — отметил Владимир Соловко.

Современная новостройка (после 2010 года)

Современные дома с монолитно-каркасными или газобетонными стенами, по словам эксперта, часто имеют энергоэффективное утепление, пластиковые окна, повышенную герметичность. Это позволяет сохранять тепло значительно дольше.

При +5°C на улице температура внутри помещения опустится до +14°C — за 14-16 часов, до +10°C — за 24-30 часов.

на улице температура внутри помещения опустится до +14°C — за 14-16 часов, до +10°C — за 24-30 часов. При 0°C: до +14°C — за 10-12 часов, до +10°C — за 20-24 часа.

до +14°C — за 10-12 часов, до +10°C — за 20-24 часа. При -5°C: до +14°C — за 8-9 часов, до +10°C — за 16-18 часов, до +8°C — примерно за сутки.

до +14°C — за 8-9 часов, до +10°C — за 16-18 часов, до +8°C — примерно за сутки. При -10°C: до +10°C — за 12-14 часов, до +6-7°C — за 24 часа.

Почему температура падает так быстро

По словам строителя, даже при небольших потерях тепла через стены и окна, квартира постоянно охлаждается из-за следующих факторов:

конвекция (воздушные потоки внутри помещения);

инфильтрация воздуха (щели, вытяжки, двери);

излучение тепла через стекло и фасад;

отсутствие источников тепла (люди, техника, освещение, которые обычно подогревают комнату на 1-2°C).

При низких наружных температурах эти процессы ускоряются в разы.

Как замедлить охлаждение

Если отопление отключено:

Закройте все окна, шторы, отверстия, щели. Даже толстые шторы могут уменьшить теплопотери на 10-15%. Закройте двери между комнатами. Это сохраняет тепло в меньших помещениях. Используйте тепло тела и бытовых приборов. Каждый человек выделяет около 100 Вт тепла. Создайте "тепловую зону". Если температура падает ниже +10°C, эффективнее всего перенестись в самую маленькую комнату, изолировать окна одеялами, использовать свечи или электроприборы (если есть питание). Не открывайте окна без необходимости. Лучше делать короткие интенсивные проветривания (1-2 минуты).

"Быстрее всего охлаждаются панельные дома — 6-10 часов до ощутимого холода. Медленнее всего — современные новостройки и "сталинки", которые сохраняют тепло до суток. При 0°C и ниже температура в большинстве квартир падает до некомфортных +10°C уже через 10-15 часов без отопления. Поэтому утепление фасада, герметичность окон и соседство с теплыми квартирами существенно продлевают этот срок", — объясняет эксперт.

Однако если отключение продлится более суток, температура в жилье большинства типов домов опустится до уровня, близкого к наружному воздуху, и это уже потребует дополнительных источников тепла или временного переселения, резюмировал Владимир Соловко.

