Іпотека для ВПО в Україні — які можуть бути ризики для покупців у 2025 році

Люди серед коробок. Фото: Freepik

Останнім часом житло в іпотеку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишається у центрі уваги, адже для багатьох українців це чи не єдиний шлях повернути житло. Проте реальні кейси покупців часто показують, що процедура містить приховані труднощі.

Як розповів адвокат Ярослав Куц у проєкті Новини.LIVE "Наша справа",кожен із них розповість вам свою проблему.

Реклама

Читайте також:

Частина питань виявляється вже після того, як позичальник отримує згоду банку та починає пошуки квартири.

Які витрати найбільше дивують покупців у єОселі

Однією з найпоширеніших проблем стає прив’язка ціни до долара. Продавці намагаються перекласти валютні ризики на покупця.

"Ти купуєш, а продавець каже — ти податки за мене закрий, бо долар може стрибнути", — наголосив Куц.

Найчастіше покупець стикається з такими додатковими платежами:

податки продавця, які той просить компенсувати;

комісії банку та обов’язкова оцінка житла;

витрати на нотаріуса та реєстраційні дії.

У частини продавців офіційна ціна нижча за реальну, що створює ще один ланцюг платежів.

Іпотека для переселенців які приховані витрати потрібно врахувати

Фахівці зазначають, що до фінальної суми угоди додається низка додаткових витрат.

За словами Куца, первинна витрата складає від вартості такого житла плюс/мінус 50%. Це відчутно змінює фінансове навантаження для ВПО.

До цієї суми можуть увійти:

страхування життя та майна;

комісія за відкриття кредитної справи;

послуги рієлтора та супровід документів.



Що варто врахувати перед пошуком житла ВПО

Експерт радить готуватися до угоди заздалегідь. Перед вибором квартири варто:

сформувати повний фінансовий кошторис, а не орієнтуватися лише на ціну в оголошенні;

прорахувати валютні ризики, якщо продавець прив’язує вартість до курсу;

закласти резерв на зміни умов від продавця або затримки з боку банку.

Іпотека для ВПО може стати реальним шляхом до нового житла, однак успішна покупка потребує уважності до дрібниць і тверезої оцінки всіх непрямих витрат.

Як повідомлялось, численні ВПО продовжують мешкати в тимчасових помешканнях, як-от модульні містечка та гуртожитки, умови яких нерідко є незадовільними. Це призводить до серйозних проблем, включаючи порушення санітарних норм, протікання покрівель, нестачу облаштованих укриттів та відсутність необхідного доступу для осіб з обмеженою мобільністю.

Також ми розповідали, що через повномасштабну агресію, ВПО, які були змушені залишити свої домівки, і надалі одержують державну фінансову допомогу на проживання. Вже оголошено, яку суму коштів буде виплачено цим громадянам у листопаді.