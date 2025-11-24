Ипотека для ВПЛ в Украине — какие могут быть риски для покупателей в 2025 году

Люди среди коробок. Фото: Freepik

В последнее время жилье в ипотеку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается в центре внимания, ведь для многих украинцев это едва ли не единственный путь вернуть жилье. Однако реальные кейсы покупателей часто показывают, что процедура содержит скрытые трудности.

Как рассказал адвокат Ярослав Куц в проекте Новини.LIVE "Наше дело", каждый из них расскажет вам свою проблему.

Часть вопросов проявляется уже после того, как заемщик получает согласие банка и начинает поиски квартиры.

Какие расходы больше всего удивляют покупателей в єОсели

Одной из самых распространенных проблем становится привязка цены к доллару. Продавцы пытаются переложить валютные риски на покупателя.

"Ты покупаешь, а продавец говорит — ты налоги за меня закрой, потому что доллар может прыгнуть", — отметил Куц.

Чаще всего покупатель сталкивается с такими дополнительными платежами:

налоги продавца, которые тот просит компенсировать;

комиссии банка и обязательная оценка жилья;

расходы на нотариуса и регистрационные действия.

У части продавцов официальная цена ниже реальной, что создает еще одну цепь платежей.

Ипотека для переселенцев какие скрытые расходы нужно учесть

Специалисты отмечают, что к финальной сумме сделки добавляется ряд дополнительных расходов.

По словам Куца, первичный расход составляет от стоимости такого жилья плюс/минус 50%. Это ощутимо меняет финансовую нагрузку для ВПЛ.

В эту сумму могут войти:

страхование жизни и имущества;

комиссия за открытие кредитного дела;

услуги риелтора и сопровождение документов.



Что стоит учесть перед поиском жилья ВПЛ

Эксперт советует готовиться к сделке заранее. Перед выбором квартиры стоит:

сформировать полную финансовую смету, а не ориентироваться только на цену в объявлении;

просчитать валютные риски, если продавец привязывает стоимость к курсу;

заложить резерв на изменения условий от продавца или задержки со стороны банка.

Ипотека для ВПЛ может стать реальным путем к новому жилью, однако успешная покупка требует внимательности к мелочам и трезвой оценки всех косвенных расходов.

Как сообщалось, многочисленные ВПЛ продолжают жить во временных помещениях, таких как модульные городки и общежития, условия которых нередко являются неудовлетворительными. Это приводит к серьезным проблемам, включая нарушение санитарных норм, протекание кровель, недостаток обустроенных укрытий и отсутствие необходимого доступа для лиц с ограниченной мобильностью.

Также мы рассказывали, что из-за полномасштабной агрессии, ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома, и в дальнейшем получают государственную финансовую помощь на проживание. Уже объявлено, какая сумма средств будет выплачена этим гражданам в ноябре.