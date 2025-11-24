Ипотека для ВПЛ в Украине — какие могут быть риски для покупателей в 2025 году

єОселя для ВПЛ — какие лишние траты могут возникнуть у украинцев
В последнее время жилье в ипотеку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается в центре внимания, ведь для многих украинцев это едва ли не единственный путь вернуть жилье. Однако реальные кейсы покупателей часто показывают, что процедура содержит скрытые трудности.
Часть вопросов проявляется уже после того, как заемщик получает согласие банка и начинает поиски квартиры.
Какие расходы больше всего удивляют покупателей в єОсели
Одной из самых распространенных проблем становится привязка цены к доллару. Продавцы пытаются переложить валютные риски на покупателя.
"Ты покупаешь, а продавец говорит — ты налоги за меня закрой, потому что доллар может прыгнуть", — отметил Куц.
Чаще всего покупатель сталкивается с такими дополнительными платежами:
налоги продавца, которые тот просит компенсировать;
- комиссии банка и обязательная оценка жилья;
- расходы на нотариуса и регистрационные действия.
У части продавцов официальная цена ниже реальной, что создает еще одну цепь платежей.
Ипотека для переселенцев какие скрытые расходы нужно учесть
Специалисты отмечают, что к финальной сумме сделки добавляется ряд дополнительных расходов.
По словам Куца, первичный расход составляет от стоимости такого жилья плюс/минус 50%. Это ощутимо меняет финансовую нагрузку для ВПЛ.
В эту сумму могут войти:
- страхование жизни и имущества;
- комиссия за открытие кредитного дела;
- услуги риелтора и сопровождение документов.
Что стоит учесть перед поиском жилья ВПЛ
Эксперт советует готовиться к сделке заранее. Перед выбором квартиры стоит:
- сформировать полную финансовую смету, а не ориентироваться только на цену в объявлении;
- просчитать валютные риски, если продавец привязывает стоимость к курсу;
- заложить резерв на изменения условий от продавца или задержки со стороны банка.
Ипотека для ВПЛ может стать реальным путем к новому жилью, однако успешная покупка требует внимательности к мелочам и трезвой оценки всех косвенных расходов.
