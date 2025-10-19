Мінсоцполітики готує нове житло для переселенців у селах — деталі програми

Жінка та чоловік з коробкою. Фото: Freepik

Міністерство соціальної політики України готує програму, яка може змінити підхід до забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ідеться про нову ініціативу, спрямовану на тих переселенців, які готові розпочати нове життя у сільській місцевості.

Заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко наголосила, що держава має чути запити людей, які втратили свої домівки через війну, і створювати для них умови, наближені до реальних потреб.

"Під час поїздок регіонами ми спілкувалися з переселенцями, які нині мешкають у санаторіях. Частина з них прямо говорить про бажання оселитися у селах", — зазначила вона.

Як Мінсоцполітики планує підтримати громади

За словами Кірієнко, Мінсоцполітики розглядає модель, за якою громади отримають можливість облаштовувати житлові фонди у селах спеціально для переселенців. Це може стати не лише соціальним, а й економічним кроком: поява нових мешканців стимулюватиме розвиток місцевої інфраструктури, створення робочих місць і попит на соціальні послуги.

"Ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які готові приймати ВПО. Це дасть змогу не просто забезпечити людей дахом над головою, а створити для них повноцінне середовище для життя", — підкреслила Кірієнко.

Опитування серед переселенців допоможе зрозуміти їхні потреби

Одним із ключових елементів програми стане збір зворотного зв’язку від переселенців. Міністерство планує провести масштабне опитування серед ВПО, які нині живуть у місцях тимчасового розміщення. Мета — дізнатися, де саме вони хотіли б жити після завершення тимчасового періоду, які мають ресурси самодопомоги та яких видів підтримки найбільше потребують.

"Ми хочемо не просто розподіляти житло, а пропонувати рішення, які відповідатимуть реальним бажанням і можливостям людей", — пояснила Кірієнко.

Чому села стають перспективним напрямом для ВПО

Багато переселенців обирають саме сільську місцевість через нижчу вартість життя, можливість отримати землю, займатися господарством або малим бізнесом.

Деякі громади вже показали готовність приймати такі родини, створюючи умови для інтеграції — від доступу до медицини й освіти до можливості знайти роботу.

Що очікувати від нової програми

Розробка нової програми житлової підтримки перебуває на етапі планування. Її результати можуть суттєво вплинути на якість життя десятків тисяч переселенців.

Якщо ідею втілять, вона може стати прикладом сталого відновлення для всієї країни: коли громади, переселенці та держава спільно формують нову соціальну реальність.

Як повідомлялось, проблема забезпечення власним житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні є вкрай актуальною. Після тривалого перебування у тимчасових оселях, держава активно впроваджує та розширює програми, що дають змогу ВПО придбати житло на пільгових умовах.

Також ми розповідали, що стартував новий державний експеримент, що надає безоплатне житло для ВПО з обмеженою мобільністю. Ця ініціатива має на меті підтримати тих, хто через втрату дому та потребу в тривалому лікуванні чи догляді опинився у скрутному становищі.