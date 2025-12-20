єОселя — коли найчастіше банки відмовляють в кредиті на житло

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" виглядає привабливою: низька ставка, зрозумілі умови, швидка подача через Дію. Саме тому заявок завжди більше, ніж реальних іпотечних угод.

Як пояснив Новини.LIVE голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер, основа єОселі однакова для всіх, насправді "відсів" відбувається не випадково й не через формальні причини.

Реклама

Читайте також:

Чому банк не пропускає заявку на єОселю

Найчастіше українці зупиняються ще на етапі попереднього розрахунку. Саме тут банк оцінює платоспроможність людини — без емоцій і поблажок. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.

Як наголошує Мецгер, це нормальний і навіть корисний етап.

"Заявок подається в рази більше, ніж фіналізується у вигляді кредитних угод. Хтось дійсно тестує, і ми кажемо — тестуйте, пробуйте, щоб розуміти, як це працює, чи дає вам банк кредит", — каже він.

Банк може порахувати, що за бажану квартиру щомісячне навантаження буде надто високим. І в цьому немає відмови "взагалі" — це лише сигнал, що варто змінити очікування або суму.

Які умови можуть стати бар’єром для єОселі

Формальних заборон небагато, але реальні причини "відсіву" досить типові.

Найчастіше проблеми виникають через:

недостатній офіційний дохід для обраного житла; невідповідність вартості квартири фінансовим можливостям; надмірні кредитні зобов’язання; нестабільну фінансову історію.

Водночас сама система єОселі побудована так, щоб мінімізувати ризики для банків і не перекладати їх повністю на клієнта.

"У нашій системі є інноваційність — ризик-шерінг. Ми поділяємо ризики з банками. Банк дивиться на клієнта, але він не відповідає за якість кредитного портфеля", — зазначає Мецгер.

Саме тому портфель єОселі сьогодні демонструє унікальний результат — жодної прострочки серед десятків тисяч клієнтів.

Чому банки повірили в звичайних українців

Однією з неочевидних причин успіху програми стала поведінка самих позичальників. Українці інакше розставляють фінансові пріоритети, ніж мешканці багатьох європейських країн.

"У нас ментально інше. Спочатку іпотека, потім комунальні, а вже після цього — життя. Коли людина купує першу чи єдину квартиру, вона ставиться до цього максимально відповідально", — каже Мецгер.

Саме ця відповідальність змінила підхід банків. Вони дедалі менше зацікавлені у спекулятивній іпотеці й дедалі більше — у кредитуванні звичайних українців.

Як працює подача заявки на єОселю через Дію

Процес максимально автоматизований і не потребує походів у відділення. Уся взаємодія починається з одного входу — застосунку "Дія".

Ключові етапи виглядають так:

заповнення заявки за 2-4 хвилини;

автоматичне підтягування даних із 14 реєстрів;

обробка понад 300 параметрів;

одночасна відправка заявки в кілька банків.

"Найшвидше рішення клієнт отримав за 3,5 секунди. За першу хвилину ви маєте 7-8 відповідей від реальних банків-партнерів", — підкреслює Мецгер.

Після цього людина сама обирає банк і вже тоді шукає житло, яке підходить і фінансово, і особисто.

Раніше ми розповідали, в яких містах України максимальний внесок за іпотекою єОселя. Також зазначимо, що хоча єОселя є ключовим інструментом для купівлі нерухомості, скористатися нею можуть не всі через специфічні обмеження, перелік яких щороку стає все більш деталізованим.