єОселя — когда чаще всего банки отказывают в кредите на жилье

Программа "єОселя" выглядит привлекательной: низкая ставка, понятные условия, быстрая подача через Дію. Именно поэтому заявок всегда больше, чем реальных ипотечных сделок.

Как пояснил Новини.LIVE председатель правления "Укрфінжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер, основа єОсели одинакова для всех, на самом деле "отсев" происходит не случайно и не по формальным причинам.

Почему банк не пропускает заявку на єОселю

Чаще всего украинцы останавливаются еще на этапе предварительного расчета. Именно здесь банк оценивает платежеспособность человека — без эмоций и поблажек. Если дохода недостаточно для выбранной квартиры, заявку не финализируют.

Как отмечает Мецгер, это нормальный и даже полезный этап.

"Заявок подается в разы больше, чем финализируется в виде кредитных сделок. Кто-то действительно тестирует, и мы говорим — тестируйте, пробуйте, чтобы понимать, как это работает, дает ли вам банк кредит", — говорит он.

Банк может посчитать, что за желаемую квартиру ежемесячная нагрузка будет слишком высокой. И в этом нет отказа "вообще" — это лишь сигнал, что стоит изменить ожидания или сумму.

Какие условия могут стать барьером для єОсели

Формальных запретов немного, но реальные причины "отсева" довольно типичны.

Чаще всего проблемы возникают из-за:

недостаточного официального дохода для выбранного жилья; несоответствия стоимости квартиры финансовым возможностям; чрезмерных кредитных обязательств; нестабильной финансовой истории.

В то же время сама система еОсели построена так, чтобы минимизировать риски для банков и не перекладывать их полностью на клиента.

"В нашей системе есть инновационность — риск-шеринг. Мы разделяем риски с банками. Банк смотрит на клиента, но он не отвечает за качество кредитного портфеля", — отмечает Мецгер.

Именно поэтому портфель еОсели сегодня демонстрирует уникальный результат - ни одной просрочки среди десятков тысяч клиентов.

Почему банки поверили в обычных украинцев

Одной из неочевидных причин успеха программы стало поведение самих заемщиков. Украинцы иначе расставляют финансовые приоритеты, чем жители многих европейских стран.

"У нас ментально другое. Сначала ипотека, потом коммунальные, а уже после этого — жизнь. Когда человек покупает первую или единственную квартиру, он относится к этому максимально ответственно", — говорит Мецгер.

Именно эта ответственность изменила подход банков. Они все меньше заинтересованы в спекулятивной ипотеке и все больше — в кредитовании обычных украинцев.

Как работает подача заявки на єОселю через Дію

Процесс максимально автоматизирован и не требует походов в отделение. Все взаимодействие начинается с одного входа — приложения "Дія".

Ключевые этапы выглядят так:

заполнение заявки за 2-4 минуты;

автоматическое подтягивание данных из 14 реестров;

обработка более 300 параметров;

одновременная отправка заявки в несколько банков.

"Самое быстрое решение клиент получил за 3,5 секунды. За первую минуту вы получаете 7-8 ответов от реальных банков-партнеров", — подчеркивает Мецгер.

После этого человек сам выбирает банк и уже тогда ищет жилье, которое подходит и финансово, и лично.

Ранее мы рассказывали, в каких городах Украины максимальный взнос по ипотеке єОселя. Также отметим, что хотя єОселя является ключевым инструментом для покупки недвижимости, воспользоваться ею могут не все из-за специфических ограничений, перечень которых ежегодно становится все более детализированным.