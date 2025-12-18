Відео
єОселя — скільки іпотек видано і що чекатиме ринок у 2026 році

єОселя — скільки іпотек видано і що чекатиме ринок у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:32
єОселя — скільки іпотек видали за програмою та які плани на 2026 рік у Укрфінжитла
Родина з коробками. Фото: Freepik

Державна програма "єОселя" за три роки стала ключовим інструментом іпотеки в Україні. За цей час житло в кредит отримали понад 22 тисячі українських сімей. 

Як розповів Новини.LIVE голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер, загальний обсяг виданих кредитів уже сягнув близько 38 мільярдів гривень. 

Скільки іпотек видали за програмою "єОселя"

Динаміка програми показує разючий контраст із довоєнним періодом. За словами Мецгера, у 2021 році вся банківська система України — це більше 100 банків — видала близько 9 мільярдів гривень іпотек. 

"А одна лише компанія за рахунок діджиталізації, прозорості та швидкості видала 9 мільярдів іпотек в 2023 році", — наголосив він.

У 2024 році обсяг фінансування зріс майже до 15 мільярдів гривень. Такий самий рівень планують утримати й у поточному році. 

Хто скористався програмою "єОселя"

Якщо дивитися не лише на цифри, а й на людей, масштаб стає ще зрозумілішим. За оцінками оператора програми, йдеться про понад 80 тисяч українців, адже більшість позичальників — це сім’ї з дітьми. 

"Близько 11 тисяч дітей отримали власний дах над головою… Ми не пишаємося цифрою 97% ринку. Для нас важливіше — кількість сімей, які зробили свою мрію реальністю", — підкреслив Мецгер.

Що буде з іпотекою у 2026 році

Попри досягнення, в "Укрфінжитлі" визнають: результат поки що не задовольняє реальний попит. 

"Ми не можемо задовольнити всіх, але будемо розширювати можливості", — зазначив Мецгер. 

У фінансових планах на наступний рік компанія закладає амбітну мету — 20-25 мільярдів гривень іпотечних кредитів. Окремий акцент роблять на залученні банківської системи та міжнародних фінансових інституцій, щоб поступово оживити й ринкову іпотеку.

Раніше ми розповідали, яку максимальну суму кредиту за програмою "єОселя" можна взяти українцям. 

Також єОселя перетворилася на ефективний інструмент не лише для покупців, а й для продавців нерухомості, які дедалі частіше використовують її для розширення клієнтської бази та пришвидшення укладання угод.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
