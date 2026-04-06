єОселя під 0%: хто може отримати іпотеку без відсотків і де працює програма

Багатоповерхівка у Києві.

Програма "єОселя" продовжує залишатися одним із небагатьох варіантів доступного житла для українців. Водночас існує можливість фактично отримати іпотеку під 0%, але вона працює не всюди. Йдеться не про зміну базових умов, а про додаткові компенсації з місцевих бюджетів. Саме вони і формують ефект "нульової ставки".

Редакція Новини.LIVE з посиланням на власницю агенції нерухомості Юлію Баніт розповідає, хто саме може розраховувати на таку іпотеку і за яких умов.

Хто може отримати іпотеку під 0%

Право на іпотеку фактично під 0% мають не всі учасники програми. Йдеться передусім про військовослужбовців за контрактом, ветеранів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"єОселя під 0% існує", — пояснює Баніт, додаючи, що базова ставка залишається 3%, але її можуть компенсувати з місцевих бюджетів.

Як працює компенсація іпотеки

Механізм простий: область або місто частково або повністю покриває відсотки чи навіть перший внесок.

"Це компенсація від місцевого бюджету або першого внеску", — зазначає Баніт.

Але така підтримка діє тільки при купівлі житла саме в тому регіоні, який її фінансує.

"Це працює поки що не у всіх регіонах", — каже експертка.

Наразі такі можливості є, зокрема, у Полтавській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Водночас у Києві, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківській та Хмельницькій областях подібних компенсацій немає.

Головний ризик — тимчасовість.

"Це не постійні компенсації, а періодичний бонус", — наголошує Баніт.

Фінансування залежить від рішень місцевої влади, тому програма може як з’явитися, так і зникнути.

Що треба знати про перший внесок за єОселею

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE чітко окреслив, яким має бути перший внесок і чому без нього не обійтися. Зокрема, він наполягає на обов’язковості першого внеску в розмірі 10% для учасників іпотечних програм.

На переконання Гетманцева, такий крок забезпечує відповідальний підхід позичальників, адже "це має бути не подарунок, це має бути їх спільна участь в цьому проєкті".

Водночас політик наголосив, що попри дію програми "єОселя" з її пільговою ставкою 3%, реальний стан ринку залишається складним через дефіцит бюджетних коштів.

Він доволі скептично оцінює поточні масштаби кредитування.

"Іпотека в Україні — це інструмент, якого не існує", — каже Гетманцев.

Головною проблемою він називає величезну прірву між кількістю виданих кредитів та реальними потребами населення.

"24 500 договорів при черзі півмільйона — це не іпотечне кредитування і свідчить про необхідність глибинних реформ у секторі", — додав парламентарій.

Відтак, без стабільного фінансування та залучення коштів самих громадян розв’язати житлове питання на державному рівні поки не вдається.

