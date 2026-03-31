Перед купівлею дому за єОселею покупцям порадили не ігнорувати деякі нюанси

Оформити кредит на приватний будинок за програмою "єОселя" — це зовсім не те саме, що купити квартиру. Якщо з багатоповерхівками все вже "відкатано" до автоматизму, то з приватним сектором банк перетворюється на прискіпливого ревізора. Тут під мікроскоп потрапляє не лише сама будівля, а й земля під нею.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу ЛУН розповідає про основні нюанси оформлення іпотеки на будинок за єОселею.

Нюанси перевірки

Банк фактично аналізує два об’єкти — будинок і земельну ділянку. Для будинку важливо підтвердити введення в експлуатацію, відповідність технічним документам і відсутність самобуду. Також обов’язково має бути проведена технічна інвентаризація.

Землю перевіряють окремо. Потрібен кадастровий номер, чіткий правовий статус і правильне цільове призначення. Якщо є обтяження або невідповідність документів, у кредиті можуть відмовити.

Перший внесок за іпотеку на будинок

Оцінку проводять окремо для будинку і для ділянки. При цьому іпотека оформлюється на весь об’єкт, але кредитні кошти покривають лише вартість будинку.

Землю потрібно оплатити власними грошима в складі першого внеску — це одна з ключових відмінностей від купівлі квартири.

Як отримати єОселю на будинок покроково

Процедура стандартна, але довша через додаткові перевірки. Спочатку подається заявка через Дію, далі банк дає попереднє рішення. Після цього обирається будинок, подаються документи і приймається фінальне рішення з підписанням договорів.

З таунхаусами все залежить від реєстрації. Якщо об’єкт оформлений як квартира — діють простіші правила. Якщо як будинок — застосовуються всі вимоги до землі та окрема перевірка документів.

Вимоги єОселі до будинку

Програма має чіткий ліміт на площу: 65 кв. м на одного або двох людей, плюс ще по 21 "квадрату" на кожного наступного члена сім’ї. Щодо віку будинку, то тут правила залежать від того, хто ви:

Пільговики (військові, лікарі, вчителі): будинок має бути новим (до 3 років) у більшості міст, або до 20 років, якщо це прифронтова зона. ВПО та інші категорії: допускається житло віком до 20 років по всій Україні (крім окупованих територій).

Фахівці ЛУН наголошують, що купівля будинку за єОселею можлива, але потребує більшої підготовки. Головне — заздалегідь перевірити документи на обидва об’єкти і правильно розрахувати власні витрати.

Часті питання

Що перевіряє нотаріус при купівлі будинку?

Нотаріус обов’язково перевіряє справжність документів, відсутність арештів, застав чи судових заборон у реєстрах. Також контролюється наявність кадастрового номера землі, реєстрація права власності в ДРРП та згода членів подружжя. Окрему увагу приділяють перевірці продавця за санкційними списками та переліком боржників для гарантування безпеки угоди.

Що робити після купівлі будинку?

Після оформлення угоди насамперед зареєструйте право власності в Державному реєстрі. Далі укладіть прямі договори з постачальниками комунальних послуг — світла, газу та води. Обов’язково змініть замки на вхідних дверях задля безпеки. Також перевірте справність вентиляції та опалення перед переїздом, щоб уникнути неприємних сюрпризів у першу ж ніч.