Рынок недвижимости єОселя под 0% существует, но не везде: кто может воспользоваться ипотекой

Дата публикации 6 апреля 2026 14:32
єОселя под 0%: кто может получить ипотеку без процентов и где работает программа
Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа "єОселя" продолжает оставаться одним из немногих вариантов доступного жилья для украинцев. В то же время существует возможность фактически получить ипотеку под 0%, но она работает не везде. Речь идет не об изменении базовых условий, а о дополнительных компенсациях из местных бюджетов. Именно они и формируют эффект "нулевой ставки".

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на владелицу агентства недвижимости Юлию Банит рассказывает, кто именно может рассчитывать на такую ипотеку и при каких условиях.

Кто может получить ипотеку под 0%

Право на ипотеку фактически под 0% имеют не все участники программы. Речь идет прежде всего о военнослужащих по контракту, ветеранах, участниках боевых действий и лицах с инвалидностью вследствие войны.

"єОселя под 0% существует", — объясняет Банит, добавляя, что базовая ставка остается 3%, но ее могут компенсировать из местных бюджетов.

Как работает компенсация ипотеки

Механизм прост: область или город частично или полностью покрывает проценты или даже первый взнос.

"Это компенсация от местного бюджета или первого взноса", — отмечает Банит.

Но такая поддержка действует только при покупке жилья именно в том регионе, который ее финансирует.

"Это работает пока не во всех регионах", — говорит эксперт.

Сейчас такие возможности есть, в частности, в Полтавской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

В то же время в Киеве, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях подобных компенсаций нет.

Главный риск — временность.

"Это не постоянные компенсации, а периодический бонус", — подчеркивает Банит.

Финансирование зависит от решений местных властей, поэтому программа может как появиться, так и исчезнуть.

Что надо знать о первом взносе по єОселе

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE четко очертил, каким должен быть первый взнос и почему без него не обойтись. В частности, он настаивает на обязательности первого взноса в размере 10% для участников ипотечных программ.

По мнению Гетманцева, такой шаг обеспечивает ответственный подход заемщиков, ведь "это должен быть не подарок, это должно быть их совместное участие в этом проекте".

В то же время политик отметил, что несмотря на действие программы "єОселя" с ее льготной ставкой 3%, реальное состояние рынка остается сложным из-за дефицита бюджетных средств.

Он довольно скептически оценивает текущие масштабы кредитования.

"Ипотека в Украине — это инструмент, которого не существует", — говорит Гетманцев.

Главной проблемой он называет огромную пропасть между количеством выданных кредитов и реальными потребностями населения.

"24 500 договоров при очереди полмиллиона — это не ипотечное кредитование и свидетельствует о необходимости глубинных реформ в секторе", — добавил парламентарий.

Следовательно, без стабильного финансирования и привлечения средств самих граждан решить жилищный вопрос на государственном уровне пока не удается.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя ипотека "єОселя" пользуется спросом, на практике заемщики часто разочаровываются из-за строгих лимитов и скрытых платежей. Многих останавливает слишком ограниченный выбор недвижимости, что заставляет искать альтернативные варианты вместо государственной программы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка частного дома через єОселю — это задачка со звездочкой, которая не имеет ничего общего с быстрым оформлением квартиры. Банки изучают такие объекты с особым азартом, поэтому приготовьтесь, что будут проверять каждый квадратный метр здания и каждую сотку земли под ним.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
