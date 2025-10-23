Відео
єВідновлення — Кабмін спростив умови для отримання компенсації

Дата публікації: 23 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 20:14
єВідновлення спрощує дистанційне обстеження житла — нові правила
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Уряд України оновив правила програми "єВідновлення", щоб люди швидше отримували компенсації за зруйноване війною житло. Тепер дистанційне обстеження стало простішим: спеціальні комісії використовуватимуть супутникові знімки від Державного космічного агентства (ДКАУ) та дані від бригад ЗСУ. 

Це допоможе фіксувати руйнування навіть у зонах бойових дій, де цивільні не можуть дістатися, наголошують у Міністерстві цифрової трансформації.

Читайте також:

Якщо раніше доступ для комісій був обмежений, тепер вони долучатимуться дистанційно, коли фізично до будинку дістатися неможливо.

"Оновлені правила зміцнюють прозорість і точність даних, що використовуються для компенсацій. А інтеграція з Реєстром пошкодженого майна та порталом "Дія" забезпечує єдиний інформаційний простір для заявників і держави", — зазначають у міністерстві.

Нові вимоги для підтвердження знищення житла

Раніше для підтвердження потрібно було надсилати фото з трьох ракурсів строго зверху, з відхиленням не більше 20° та з геолокацією до 4 метрів точності. Але в умовах війни це часто неможливо.

За новими правилами тепер достатньо:

  • одного загального знімка, що показує руйнування;
  • фото з довільного ракурсу (не обов’язково зверху), за умови, що видно пошкодження;
  • геопомилка до 10 метрів (замість 4);
  • неідеальні фото, які разом підтверджують факт руйнування, — також приймуть.

Крім того, супутникові знімки ДКАУ офіційно визнають як доказ пошкодження. За потреби підрозділи ЗСУ надаватимуть дані з прифронтових територій, де цивільні комісії не можуть працювати.

Як працює механізм дистанційного підтвердження в "єВідновлення"

Подати заявку теж просто:

  1. Власник житла подає заяву через Дію → Сервіси → "єВідновлення".
  2. Комісія аналізує фото, відео, супутникові й військові дані, після чого фіксує або відхиляє підтвердження.
  3. Якщо підтвердження відбулося — людина отримує компенсацію.

Пріоритет у розгляді мають:

  • військові,
  • родини загиблих військових,
  • люди з інвалідністю,
  • багатодітні родини.

Компенсація надається:

  • у формі житлового сертифіката для купівлі нового житла,
  • або як грошова виплата для відбудови на власній земельній ділянці.

Новий будинок чи реконструкція мають бути на безпечній території — поза межами активних бойових дій, додають у відомстві.

Як повідомлялось, власникам зруйнованих квартир, які розташовані у будинках-об’єктах культурної спадщини, тепер буде нараховано вищі компенсації. Ці компенсації надаються у вигляді житлових сертифікатів програми "єВідновлення", сума яких розраховується за особливою формулою.

Також ми розповідали, що розпочався третій етап програми "єВідновлення", що дає змогу власникам зруйнованих війною приватних будинків подати фінальний звіт про завершене будівництво. Це дозволить їм ввести нове житло в експлуатацію та офіційно підтвердити цільове використання отриманих державних коштів.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
