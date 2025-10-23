єВідновлення спрощує дистанційне обстеження житла — нові правила

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Уряд України оновив правила програми "єВідновлення", щоб люди швидше отримували компенсації за зруйноване війною житло. Тепер дистанційне обстеження стало простішим: спеціальні комісії використовуватимуть супутникові знімки від Державного космічного агентства (ДКАУ) та дані від бригад ЗСУ.

Це допоможе фіксувати руйнування навіть у зонах бойових дій, де цивільні не можуть дістатися, наголошують у Міністерстві цифрової трансформації.

Якщо раніше доступ для комісій був обмежений, тепер вони долучатимуться дистанційно, коли фізично до будинку дістатися неможливо.

"Оновлені правила зміцнюють прозорість і точність даних, що використовуються для компенсацій. А інтеграція з Реєстром пошкодженого майна та порталом "Дія" забезпечує єдиний інформаційний простір для заявників і держави", — зазначають у міністерстві.

Нові вимоги для підтвердження знищення житла

Раніше для підтвердження потрібно було надсилати фото з трьох ракурсів строго зверху, з відхиленням не більше 20° та з геолокацією до 4 метрів точності. Але в умовах війни це часто неможливо.

За новими правилами тепер достатньо:

одного загального знімка, що показує руйнування;

фото з довільного ракурсу (не обов’язково зверху), за умови, що видно пошкодження;

геопомилка до 10 метрів (замість 4);

неідеальні фото, які разом підтверджують факт руйнування, — також приймуть.

Крім того, супутникові знімки ДКАУ офіційно визнають як доказ пошкодження. За потреби підрозділи ЗСУ надаватимуть дані з прифронтових територій, де цивільні комісії не можуть працювати.

Як працює механізм дистанційного підтвердження в "єВідновлення"

Подати заявку теж просто:

Власник житла подає заяву через Дію → Сервіси → "єВідновлення". Комісія аналізує фото, відео, супутникові й військові дані, після чого фіксує або відхиляє підтвердження. Якщо підтвердження відбулося — людина отримує компенсацію.

Пріоритет у розгляді мають:

військові,

родини загиблих військових,

люди з інвалідністю,

багатодітні родини.

Компенсація надається:

у формі житлового сертифіката для купівлі нового житла,

або як грошова виплата для відбудови на власній земельній ділянці.

Новий будинок чи реконструкція мають бути на безпечній території — поза межами активних бойових дій, додають у відомстві.

