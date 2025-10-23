єВідновлення упрощает дистанционное обследование жилья — новые правила

єВідновлення — Кабмин упростил условия для получения компенсации
Правительство Украины обновило правила программы "єВідновлення", чтобы люди быстрее получали компенсации за разрушенное войной жилье. Теперь дистанционное обследование стало проще: специальные комиссии будут использовать спутниковые снимки от Государственного космического агентства (ГКАУ) и данные от бригад ВСУ.
Это поможет фиксировать разрушения даже в зонах боевых действий, где гражданские не могут добраться, отмечают в Министерстве цифровой трансформации.
Если раньше доступ для комиссий был ограничен, теперь они будут приобщаться дистанционно, когда физически к дому добраться невозможно.
"Обновленные правила укрепляют прозрачность и точность данных, используемых для компенсаций. А интеграция с Реестром поврежденного имущества и порталом "Дія" обеспечивает единое информационное пространство для заявителей и государства", — отмечают в министерстве.
Новые требования для подтверждения уничтожения жилья
Ранее для подтверждения нужно было присылать фото с трех ракурсов строго сверху, с отклонением не более 20° и с геолокацией до 4 метров точности. Но в условиях войны это часто невозможно.
По новым правилам теперь достаточно:
- одного общего снимка, показывающего разрушения;
- фото с произвольного ракурса (не обязательно сверху), при условии, что видно повреждения;
- геоошибка до 10 метров (вместо 4);
- неидеальные фото, которые вместе подтверждают факт разрушения, — также примут.
Кроме того, спутниковые снимки ГКАУ официально признают как доказательство повреждения. При необходимости подразделения ВСУ будут предоставлять данные с прифронтовых территорий, где гражданские комиссии не могут работать.
Как работает механизм дистанционного подтверждения в "єВідновлення"
Подать заявку тоже просто:
- Владелец жилья подает заявление через Дія → Сервисы → "єВідновлення".
- Комиссия анализирует фото, видео, спутниковые и военные данные, после чего фиксирует или отклоняет подтверждение.
- Если подтверждение состоялось — человек получает компенсацию.
Приоритет в рассмотрении имеют:
- военные,
- семьи погибших военных,
- люди с инвалидностью,
- многодетные семьи.
Компенсация предоставляется:
- в форме жилищного сертификата для покупки нового жилья,
- или как денежная выплата для восстановления на собственном земельном участке.
Новый дом или реконструкция должны быть на безопасной территории — за пределами активных боевых действий, добавляют в ведомстве.
Как сообщалось, владельцам разрушенных квартир, расположенных в домах-объектах культурного наследия, теперь будут начислены более высокие компенсации. Эти компенсации предоставляются в виде жилищных сертификатов программы "єВідновлення", сумма которых рассчитывается по особой формуле.
Также мы рассказывали, что начался третий этап программы "єВідновлення", что позволяет владельцам разрушенных войной частных домов подать финальный отчет о завершенном строительстве. Это позволит им ввести новое жилье в эксплуатацию и официально подтвердить целевое использование полученных государственных средств.
