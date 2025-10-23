Видео
Главная Рынок недвижимости єВідновлення — Кабмин упростил условия для получения компенсации

єВідновлення — Кабмин упростил условия для получения компенсации

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 20:12
обновлено: 20:14
єВідновлення упрощает дистанционное обследование жилья — новые правила
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Правительство Украины обновило правила программы "єВідновлення", чтобы люди быстрее получали компенсации за разрушенное войной жилье. Теперь дистанционное обследование стало проще: специальные комиссии будут использовать спутниковые снимки от Государственного космического агентства (ГКАУ) и данные от бригад ВСУ.

Это поможет фиксировать разрушения даже в зонах боевых действий, где гражданские не могут добраться, отмечают в Министерстве цифровой трансформации.

Читайте также:

Если раньше доступ для комиссий был ограничен, теперь они будут приобщаться дистанционно, когда физически к дому добраться невозможно.

"Обновленные правила укрепляют прозрачность и точность данных, используемых для компенсаций. А интеграция с Реестром поврежденного имущества и порталом "Дія" обеспечивает единое информационное пространство для заявителей и государства", — отмечают в министерстве.

Новые требования для подтверждения уничтожения жилья

Ранее для подтверждения нужно было присылать фото с трех ракурсов строго сверху, с отклонением не более 20° и с геолокацией до 4 метров точности. Но в условиях войны это часто невозможно.

По новым правилам теперь достаточно:

  • одного общего снимка, показывающего разрушения;
  • фото с произвольного ракурса (не обязательно сверху), при условии, что видно повреждения;
  • геоошибка до 10 метров (вместо 4);
  • неидеальные фото, которые вместе подтверждают факт разрушения, — также примут.

Кроме того, спутниковые снимки ГКАУ официально признают как доказательство повреждения. При необходимости подразделения ВСУ будут предоставлять данные с прифронтовых территорий, где гражданские комиссии не могут работать.

Как работает механизм дистанционного подтверждения в "єВідновлення"

Подать заявку тоже просто:

  1. Владелец жилья подает заявление через Дія → Сервисы → "єВідновлення".
  2. Комиссия анализирует фото, видео, спутниковые и военные данные, после чего фиксирует или отклоняет подтверждение.
  3. Если подтверждение состоялось — человек получает компенсацию.

Приоритет в рассмотрении имеют:

  • военные,
  • семьи погибших военных,
  • люди с инвалидностью,
  • многодетные семьи.

Компенсация предоставляется:

  • в форме жилищного сертификата для покупки нового жилья,
  • или как денежная выплата для восстановления на собственном земельном участке.

Новый дом или реконструкция должны быть на безопасной территории — за пределами активных боевых действий, добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, владельцам разрушенных квартир, расположенных в домах-объектах культурного наследия, теперь будут начислены более высокие компенсации. Эти компенсации предоставляются в виде жилищных сертификатов программы "єВідновлення", сумма которых рассчитывается по особой формуле.

Также мы рассказывали, что начался третий этап программы "єВідновлення", что позволяет владельцам разрушенных войной частных домов подать финальный отчет о завершенном строительстве. Это позволит им ввести новое жилье в эксплуатацию и официально подтвердить целевое использование полученных государственных средств.

недвижимость обстрелы жилье компенсация єВідновлення
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
