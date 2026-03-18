Коли можуть виселити з квартири сім'ю з прописаними дітьми

Старі будинки у центрі Києва.

Житлові конфлікти з участю дітей завжди найболючіші. Попри поширені страхи про "виселення на вулицю", законодавство України ставить інтереси дитини вище за швидкі рішення власників. Будь-яке виселення з неповнолітніми — це не проста процедура, а комплекс перевірок і судових рішень. Самовільні дії, як-от заміна замків, можуть обернутися відповідальністю.

Як повідомляє Новини.LIVE, ключова норма — це стаття 18 Закону України "Про охорону дитинства".

Читайте також:

"Діти мають право на проживання в житлі разом із батьками або особами, які їх замінюють", — сказано у документі.

Це означає, що дитина користується житлом на рівних правах із дорослими.

На практиці це створює величезну проблему для тих, хто хоче "по-тихому" виписати дитину. Реєстратори просто не знімуть її з обліку "в нікуди". Вам доведеться довести, що нове житло не гірше за попереднє. Формальні відписки тут не проходять — держава реально перевірає, щоб умови життя дитини не погіршились.

Коли можуть виселити сімю з дітьми

Звісно, недоторканних немає, але підстави мають бути залізобетонними. Зазвичай це відбувається у трьох випадках:

Зміна власника: квартира пішла з молотка за борги або була продана. "Мертві душі": якщо дитина офіційно не живе за адресою понад рік без поважних причин (наприклад, сім'я давно за кордоном). Жахлива поведінка: коли співжиття загрожує майну чи життю інших.

Проте навіть тут є "але". Стаття 109 Житлового кодексу прямо вимагає: виселяєте сім'ю з дитиною — найдіть їм інше постійне житло. І це правило суди застосовують особливо уважно, коли є діти.

Чи можуть виселити через борги по іпотеці

Борги — складна, але не безвихідна ситуація. Навіть якщо квартиру забирає кредитор, суд оцінює, чи залишиться сім’я без житла. На практиці виселення часто відкладають або блокують, якщо:

у сім’ї немає альтернативного житла;

дитина фактично проживає у квартирі;

погіршуються умови життя неповнолітнього.

Це не означає, що можна не платити кредити, але це дає величезний юридичний важіль для маневрів і переговорів про реструктуризацію.

Роль органів опіки при виселенні дітей

Без участі органів опіки жодне рішення не вважається повноцінним. Вони перевіряють, чи не порушуються права дитини та чи не стане нове житло гіршим.

Важливі нюанси:

до 14 років дитина реєструється лише з батьками;

з 14 до 18 років потрібна її особиста згода на зміну адреси;

якщо дитина має частку у квартирі, виселення майже неможливе до повноліття.

Після досягнення повноліття спеціальний захист зникає. Людина підпадає під загальні правила — і суд уже не застосовує "дитячі" гарантії. Саме тому більшість спорів намагаються вирішити до цього моменту.

Часті питання

Чи можна виписати неповнолітню дитину без згоди матері?

Зазвичай це неможливо. Зняття дитини з реєстрації потребує підтвердження від обох батьків або рішення суду. Орган опіки ретельно стежить, щоб нове житло не було гіршим за попереднє. Виключенням є лише ситуації, коли місце проживання дитини з батьком уже визначено судовим наказом.

Кого виселити з квартири неможливо?

Перш за все, це особи з інвалідністю, ветерани війни та сім’ї загиблих захисників. Також не можна виселяти пенсіонерів, одиноких батьків із неповнолітніми дітьми та ВПО, якщо держава не надала їм альтернативного житла для проживання.