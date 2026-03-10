Виселення з житла — за що можуть позбавити права проживання у квартирі

За що можуть виселити з квартири. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато власників квартир досі живуть з міфом, що реєстрація дає людині ледь не довічне право на квадратні метри. Це не так. У 2026 році судова практика остаточно закріпила пріоритет права власності над формальною реєстрацією. Якщо мешканець забув про свої обов'язки або просто зник з горизонту — його можна і треба знімати з обліку через суд.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які існують підстави для виселення з квартири.

Найпростіший спосіб позбутися мешканця, який фактично не живе у квартирі, — це довести його тривалу відсутність. Згідно зі статтею 405 Цивільного кодексу України, член сім’ї власника втрачає право користування житлом, якщо він відсутній понад один рік без поважних причин.

Тут важливо розуміти: суд не повірить вам на слово. Потрібна доказова база:

акти про непроживання (складені ОСББ або підписані сусідами);

довідки від пошти про те, що адресат не отримує кореспонденцію;

покази свідків, які підтвердять, що речей людини в домі давно немає.

Виселення за "погану поведінку"

Якщо ж людина живе у квартирі, але перетворює ваше життя на пекло, у гру вступає стаття 116 Житлового кодексу. Незважаючи на свою "старість", ця норма цілком робоча.

Виселення без надання іншого житла можливе, якщо людина:

систематично псує майно (вандалізм у квартирі);

використовує житло як офіс, склад або "притон";

робить спільне проживання неможливим через постійні конфлікти та порушення спокою.

Суд вимагатиме доказів "систематичності". Тобто одного виклику поліції мало — потрібні протоколи, постанови про адмінправопорушення або звернення до дільничного.

Як виселити колишнього чоловіка або дружину

Колишнє подружжя — це окрема біль. Юридично, після розірвання шлюбу, колишній чоловік чи дружина припиняють бути членами сім’ї власника. Це дає право вимагати припинення сервітуту (права користування).

Проте, зазначають в адвокатському об’єднанні KLOV, суди тут дуже прискіпливі: якщо у колишнього немає іншого даху над головою, суд може дати час на пошук житла або навіть залишити право проживання на певний термін.

Ні ЦНАП, ні поліція не мають права "виписати" людину силоміць, якщо вона проти, наголошують юристи. Єдиний легітимний шлях — це рішення суду, що набрало законної сили. Саме цей документ дозволяє власнику юридично повернути контроль над своїм житлом і припинити незаконне користування квартирою.

Що ще треба знати українцям

Спільна власність на квартири чи земельні ділянки в Україні — справа буденна, проте вона часто стає джерелом затяжних конфліктів між родичами чи подружжям. Як зазначив юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE, головна складність виникає через різницю між частковою та сумісною власністю, де в останньому випадку частки власників взагалі не визначені.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — пояснює експерт.

Щоб уникнути судової тяганини, сторонам варто ще на березі домовитися про розподіл часток і зафіксувати це рішення в нотаріуса. Такий крок дозволяє швидко змінити статус нерухомості без зайвих нервів та фінансових втрат.

Проте, коли компроміс видається неможливим, єдиним шляхом залишається звернення до суду для встановлення порядку користування майном.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — підкреслює Козляк, нагадуючи про складність таких процесів.

Зрештою, судова зала має бути останнім аргументом, адже цей шлях забирає надто багато ресурсів і часу.

Як повідомлялось, процедура виселення в Україні зазвичай перетворюється на виснажливе протистояння, де закон і бюрократія часто грають проти власника. Навіть маючи законні підстави, можна роками оббивати пороги судів, оскільки конституційні гарантії захисту житла створюють майже непробивний бар'єр для швидкого розв'язання питання.

Також ми розповідали, що через грошову скруту чимало українців змушені позичати кошти, що згодом нерідко призводить до конфліктів із колекторами. У таких ситуаціях власників найбільше лякає ризик втрати даху над головою. Тому важливо розібратися, чи мають стягувачі реальні важелі, щоб відібрати вашу квартиру чи будинок за борги.