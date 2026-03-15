Коли можуть виселити з неприватизованої квартири у 2026 році

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Неприватизована квартира залишається власністю держави або громади. Люди, які там проживають, вважаються наймачами, а не власниками. Саме тому їхнє право користування житлом може бути припинене. У більшості випадків виселення можливе лише після рішення суду, але підстав для такого рішення закон передбачає чимало.

Фактично держава може розірвати договір найму, якщо мешканці систематично порушують свої обов’язки або використовують житло всупереч правилам, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Валентину Таран.

За що можуть виселити з неприватизованої квартири

Згідно зі статтею 116 Житлового кодексу, виселення без надання іншого житла — це крайній захід, але він цілком законний. Суди йдуть на це у трьох випадках:

"Притон" замість квартири. Якщо ви влаштували вдома офіс, склад або майстерню (використання не за призначенням). Руйнування стін. Систематичне псування житла (наприклад, незаконне перепланування, що загрожує будинку). Життя як на вулкані. Якщо сусіди втомилися від постійних гулянок, бійок чи антисанітарії та мають купу протоколів від поліції. Суд розцінює це як "неможливість спільного проживання".

Але виселення за цими статтями — це завжди фінал довгих судових війн. Одноразовий конфлікт із сусідом до виселення не призведе, а от папка скарг за два роки — цілком.

Чи можуть виселити за борги за комунальні послуги

Тут існують багато "страшилок". Так, за законом тривала несплата — це підстава для розірвання договору. Але є нюанс: якщо це ваше єдине житло, виселити вас "у нікуди" суд навряд чи дозволить, особливо якщо в квартирі прописані діти.

Орган місцевого самоврядування має запропонувати вам інше, менше житло (наприклад, кімнату в гуртожитку), що на практиці трапляється вкрай рідко через дефіцит вільного фонду.

Чи можуть виселити за самовільне вселення

Мало хто знає про статтю 71 Житлового кодексу. Якщо наймач або члени його сім’ї не живуть у квартирі понад 6 місяців без поважних причин (лікування, армія, відрядження), їх можна визнати такими, що втратили право користування житлом.

Сусіди підтверджують, що вас немає, ЖЕК складає акт, і через суд квартира повертається місту.

Якщо ви заїхали в квартиру без ордера (просто "домовилися" або зайняли порожню), ви — порушник. У такому разі виселення відбувається максимально швидко, адже у вас немає законного статусу наймача.

Часті запитання

Багато кого в Україні хвилює питання — чи може банк забрати іпотечне житло? Так, це цілком реально. Оскільки нерухомість є заставою, вона виступає гарантією повернення коштів.

Якщо позичальник систематично ігнорує графік платежів або взагалі припиняє обслуговувати борг, фінансова установа отримує законне право примусово виселити мешканців, щоб реалізувати майно та покрити збитки.

Як повідомлялось, часто люди ще за життя передають житло дітям чи онукам через договір дарування, розраховуючи на затишну старість у рідних стінах. Проте юридично після підписання паперів колишній власник втрачає контроль над майном, тому питання його права на подальше проживання стає критично важливим.

Також ми розповідали, що чимало власників досі помилково вважають, що прописка дає мешканцю вічне право на житло, хоча насправді право власності сьогодні є пріоритетним. Якщо людина тривалий час не з’являється або ігнорує свої обов'язки, її цілком реально виписати в судовому порядку, спираючись на актуальну юридичну практику.