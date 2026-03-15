Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Коли можуть виселити з неприватизованої квартири у 2026 році

Коли можуть виселити з неприватизованої квартири у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 17:05
Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Неприватизована квартира залишається власністю держави або громади. Люди, які там проживають, вважаються наймачами, а не власниками. Саме тому їхнє право користування житлом може бути припинене. У більшості випадків виселення можливе лише після рішення суду, але підстав для такого рішення закон передбачає чимало.

Фактично держава може розірвати договір найму, якщо мешканці систематично порушують свої обов’язки або використовують житло всупереч правилам, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Валентину Таран.

Реклама
За що можуть виселити з неприватизованої квартири

Згідно зі статтею 116 Житлового кодексу, виселення без надання іншого житла — це крайній захід, але він цілком законний. Суди йдуть на це у трьох випадках:

  1. "Притон" замість квартири. Якщо ви влаштували вдома офіс, склад або майстерню (використання не за призначенням).
  2. Руйнування стін. Систематичне псування житла (наприклад, незаконне перепланування, що загрожує будинку).
  3. Життя як на вулкані. Якщо сусіди втомилися від постійних гулянок, бійок чи антисанітарії та мають купу протоколів від поліції. Суд розцінює це як "неможливість спільного проживання".

Але виселення за цими статтями — це завжди фінал довгих судових війн. Одноразовий конфлікт із сусідом до виселення не призведе, а от папка скарг за два роки — цілком.

Чи можуть виселити за борги за комунальні послуги

Тут існують багато "страшилок". Так, за законом тривала несплата — це підстава для розірвання договору. Але є нюанс: якщо це ваше єдине житло, виселити вас "у нікуди" суд навряд чи дозволить, особливо якщо в квартирі прописані діти. 

Орган місцевого самоврядування має запропонувати вам інше, менше житло (наприклад, кімнату в гуртожитку), що на практиці трапляється вкрай рідко через дефіцит вільного фонду.

Чи можуть виселити за самовільне вселення

Мало хто знає про статтю 71 Житлового кодексу. Якщо наймач або члени його сім’ї не живуть у квартирі понад 6 місяців без поважних причин (лікування, армія, відрядження), їх можна визнати такими, що втратили право користування житлом.

Сусіди підтверджують, що вас немає, ЖЕК складає акт, і через суд квартира повертається місту.

Якщо ви заїхали в квартиру без ордера (просто "домовилися" або зайняли порожню), ви — порушник. У такому разі виселення відбувається максимально швидко, адже у вас немає законного статусу наймача.

Часті запитання

Багато кого в Україні хвилює питання —  чи може банк забрати іпотечне житло? Так, це цілком реально. Оскільки нерухомість є заставою, вона виступає гарантією повернення коштів. 

Якщо позичальник систематично ігнорує графік платежів або взагалі припиняє обслуговувати борг, фінансова установа отримує законне право примусово виселити мешканців, щоб реалізувати майно та покрити збитки.

Як повідомлялось, часто люди ще за життя передають житло дітям чи онукам через договір дарування, розраховуючи на затишну старість у рідних стінах. Проте юридично після підписання паперів колишній власник втрачає контроль над майном, тому питання його права на подальше проживання стає критично важливим.

Також ми розповідали, що чимало власників досі помилково вважають, що прописка дає мешканцю вічне право на житло, хоча насправді право власності сьогодні є пріоритетним. Якщо людина тривалий час не з’являється або ігнорує свої обов'язки, її цілком реально виписати в судовому порядку, спираючись на актуальну юридичну практику.

приватизація житло квартира документи на нерухомість виселення
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації