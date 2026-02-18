Оренда житла — хто ще з ветеранів може отримати компенсацію від держави

Українські військові можуть отримати компенсацію за оренду житла. Фото: president.gov.ua

Кабмін розширив програму підтримки для ветеранів, які через війну залишилися без даху над головою. І тепер коло отримувачів виплат стало значно ширшим.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, зміни внесли до урядових постанов №779 та №252.

Хто тепер з ветераныв має право на гроші

Раніше програма була дещо обмеженою, але в Мінветеранів пояснили: відтепер на компенсацію можуть розраховувати не лише захисники з пошкодженим житлом, а й ветерани-переселенці (ВПО), які взагалі не мають власної квартири чи будинку.

Окремо подбали про тих, хто пройшов через полон. Якщо людина захищала Україну, була позбавлена волі агресором, а її домівка залишилася в окупації — вона також має повне право на ці виплати після повернення.

Як і куди подавати документи на компенсацію за оренду

Не обов'язково стояти в чергах, можна обрати зручний варіант:

Зайти у місцевий ЦНАП (шукайте послугу за кодом 02606). Звернутися до профільного відділу з питань ветеранської політики там, де ви зараз орендуєте житло. Просто надіслати документи рекомендованим листом.

Якщо виникають труднощі з паперами, можна звернутися до фахівця із супроводу ветеранів — вони мають допомагати з оформленням та розрахунками.

Строки та продовження виплат за оренду житла

Фінансування розбили на три етапи (до середини березня, червня та жовтня), щоб кошти надходили без затримок.

Перший період виплат розрахований на пів року, але якщо за цей час питання з власним житлом не вирішиться, компенсацію можна продовжити ще на 6 місяців.

Як повідомлялось, за законом кожен ветеран має право на власне житло, проте реальність часто розчаровує. Навіть із посвідченням УБД на руках можна зіткнутися з несподіваною відмовою житлової комісії, яка перекреслює всі сподівання.

Також ми розповідали, що цього року в Україні переглянули розмір виплат для роботодавців, що надають вакансії ветеранам та УБД. Завдяки підвищенню "мінімалки" суми відшкодувань за їхнє працевлаштування автоматично збільшилися.