Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Компенсація за оренду житла ветеранам — кого додали до списку отримувачів

Компенсація за оренду житла ветеранам — кого додали до списку отримувачів

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 11:22
Оренда житла — хто ще з ветеранів може отримати компенсацію від держави
Українські військові можуть отримати компенсацію за оренду житла. Фото: president.gov.ua

Кабмін розширив програму підтримки для ветеранів, які через війну залишилися без даху над головою. І тепер коло отримувачів виплат стало значно ширшим.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, зміни внесли до урядових постанов №779 та №252.

Реклама
Читайте також:

Хто тепер з ветераныв має право на гроші

Раніше програма була дещо обмеженою, але в Мінветеранів пояснили: відтепер на компенсацію можуть розраховувати не лише захисники з пошкодженим житлом, а й ветерани-переселенці (ВПО), які взагалі не мають власної квартири чи будинку.

Окремо подбали про тих, хто пройшов через полон. Якщо людина захищала Україну, була позбавлена волі агресором, а її домівка залишилася в окупації — вона також має повне право на ці виплати після повернення.

Як і куди подавати документи на компенсацію за оренду

Не обов'язково стояти в чергах, можна обрати зручний варіант:

  1. Зайти у місцевий ЦНАП (шукайте послугу за кодом 02606).
  2. Звернутися до профільного відділу з питань ветеранської політики там, де ви зараз орендуєте житло.
  3. Просто надіслати документи рекомендованим листом.

Якщо виникають труднощі з паперами, можна звернутися до фахівця із супроводу ветеранів — вони мають допомагати з оформленням та розрахунками.

Строки та продовження виплат за оренду житла

Фінансування розбили на три етапи (до середини березня, червня та жовтня), щоб кошти надходили без затримок. 

Перший період виплат розрахований на пів року, але якщо за цей час питання з власним житлом не вирішиться, компенсацію можна продовжити ще на 6 місяців.

Як повідомлялось, за законом кожен ветеран має право на власне житло, проте реальність часто розчаровує. Навіть із посвідченням УБД на руках можна зіткнутися з несподіваною відмовою житлової комісії, яка перекреслює всі сподівання.

Також ми розповідали, що цього року в Україні переглянули розмір виплат для роботодавців, що надають вакансії ветеранам та УБД. Завдяки підвищенню "мінімалки" суми відшкодувань за їхнє працевлаштування автоматично збільшилися.

ветерани оренда компенсація УБД ветеринари
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації