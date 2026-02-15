Квартира від держави для УБД — кому з ветеранів можуть відмовити у 2026 році

Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Отримати квартиру від держави для учасника бойових дій — це не привілей, а гарантоване законом право. Проте на практиці рішення житлової комісії часто стає неприємним сюрпризом. Навіть за наявності статусу УБД можна отримати відмову.

Причини зазвичай формальні, але цілком законні, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Реклама

Читайте також:

Хто з УБД не зможе отримати квартиру від держави

Найпоширеніша причина відмови — невідповідність критеріям "потреби в поліпшенні житлових умов". Якщо у вас або членів вашої родини вже є нерухомість, площа якої перевищує встановлені норми, розраховувати на чергу не варто.

Згідно зі статтею 34 Житлового кодексу, на облік беруть тих, хто "забезпечений жилою площею нижче за встановлений рівень". У 2026 році цей поріг залишається незмінним — зазвичай це до 6-9 квадратних метрів на особу (залежно від регіону).

Якщо ви нещодавно продали чи подарували майно, це розцінять як штучне погіршення умов, і на облік вас не поставлять протягом наступних 5 років.

Кому з УБД можуть відмовити у квартирі від держави

Проблеми виникають і через паперову тяганину або зміну сімейного стану. Держава чітко контролює, щоб пільга була використана за призначенням. Стаття 40 Житлового кодексу України застерігає: громадяни знімаються з обліку, якщо вони "виїхали на постійне місце проживання до іншого населеного пункту" або якщо "відомості, що стали підставою для взяття на облік, не відповідають дійсності".

Ось основні "червоні прапорці":

Виявлення прихованої нерухомості в іншому регіоні. Надання недостовірних довідок про склад сім'ї. Звільнення зі служби за дискредитуючими обставинами (хоча статус УБД лишається, право на певні житлові програми може бути обмежене). Повторне звернення, якщо ви вже один раз скористалися правом на приватизацію або отримання грошової компенсації за житло.

Згідно законодавства, громадяни, які забезпечені житлом шляхом надання грошової компенсації, знімаються з обліку. Отже, якщо ви вже отримали кошти на купівлю квартири, другий раз держава не допоможе.

Як повідомлялось, уряд затвердив пакет постанов для посилення соціального захисту та підтримки ветеранів. Нововведення фокусуються на розширенні програм реабілітації, офіційному визнанні статусу ветеранського бізнесу та оновленні механізмів виплати компенсацій.

Також ми розповідали, що держава фокусується не лише пільги для УБД на оплату послуг ЖКГ, а й відшкодування витрат на оренду. Учасники бойових дій можуть оформити щомісячну грошову компенсацію, якщо винаймають помешкання офіційно за договором.