Главная Рынок недвижимости Компенсация за аренду жилья ветеранам — кого добавили в список

Компенсация за аренду жилья ветеранам — кого добавили в список

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 11:22
Аренда жилья — кто еще из ветеранов может получить компенсацию от государства
Украинские военные могут получить компенсацию за аренду жилья. Фото: president.gov.ua

Украинское правительство расширило программу поддержки для ветеранов, которые из-за войны остались жилья. Список для потенкиальных получателей компенсации стал гораздо шире.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, изменения внесли в правительственные постановления №779 и №252.

Читайте также:

Кто теперь из ветеранов имеет право на деньги

Ранее программа была несколько ограниченной, но в Минветеранов объяснили: отныне на компенсацию могут рассчитывать не только защитники с поврежденным жильем, но и ветераны-переселенцы (ВПЛ), которые вообще не имеют собственной квартиры или дома.

Отдельно позаботились о тех, кто прошел через плен. Если человек защищал Украину, был лишен свободы агрессором, а его дом остался в оккупации — он также имеет полное право на эти выплаты после возвращения.

Как и куда подавать документы на компенсацию за аренду

Не обязательно стоять в очередях, можно выбрать удобный вариант:

  1. Зайти в местный ЦПАУ (ищите услугу по коду 02606).
  2. Обратиться в профильный отдел по вопросам ветеранской политики там, где вы сейчас арендуете жилье.
  3. Просто отправить документы заказным письмом.

Если возникают трудности с бумагами, можно обратиться к специалисту по сопровождению ветеранов — они должны помогать с оформлением и расчетами.

Сроки и продолжение выплат за аренду жилья

Финансирование разбили на три этапа (до середины марта, июня и октября), чтобы средства поступали без задержек.

Первый период выплат рассчитан на полгода, но если за это время вопрос с собственным жильем не решится, компенсацию можно продлить еще на 6 месяцев.

Как сообщалось, по закону каждый ветеран имеет право на собственное жилье, однако реальность часто разочаровывает. Даже с удостоверением УБД на руках можно столкнуться с неожиданным отказом жилищной комиссии, который перечеркивает все надежды.

Также мы рассказывали, что в этом году в Украине пересмотрели размер выплат для работодателей, предоставляющих вакансии ветеранам и УБД. Благодаря повышению "минималки" суммы возмещений за их трудоустройство автоматически увеличились.

ветераны аренда компенсация УБД ветеринары
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
