Аренда жилья — кто еще из ветеранов может получить компенсацию от государства

Компенсация за аренду жилья ветеранам — кого добавили в список
Украинское правительство расширило программу поддержки для ветеранов, которые из-за войны остались жилья. Список для потенкиальных получателей компенсации стал гораздо шире.
Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, изменения внесли в правительственные постановления №779 и №252.
Кто теперь из ветеранов имеет право на деньги
Ранее программа была несколько ограниченной, но в Минветеранов объяснили: отныне на компенсацию могут рассчитывать не только защитники с поврежденным жильем, но и ветераны-переселенцы (ВПЛ), которые вообще не имеют собственной квартиры или дома.
Отдельно позаботились о тех, кто прошел через плен. Если человек защищал Украину, был лишен свободы агрессором, а его дом остался в оккупации — он также имеет полное право на эти выплаты после возвращения.
Как и куда подавать документы на компенсацию за аренду
Не обязательно стоять в очередях, можно выбрать удобный вариант:
- Зайти в местный ЦПАУ (ищите услугу по коду 02606).
- Обратиться в профильный отдел по вопросам ветеранской политики там, где вы сейчас арендуете жилье.
- Просто отправить документы заказным письмом.
Если возникают трудности с бумагами, можно обратиться к специалисту по сопровождению ветеранов — они должны помогать с оформлением и расчетами.
Сроки и продолжение выплат за аренду жилья
Финансирование разбили на три этапа (до середины марта, июня и октября), чтобы средства поступали без задержек.
Первый период выплат рассчитан на полгода, но если за это время вопрос с собственным жильем не решится, компенсацию можно продлить еще на 6 месяцев.
