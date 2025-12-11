Переобладнання житла для ветеранів у Києві — хто може отримати компенсацію

Українські ветерани. Фото: mva.gov.ua

У Києві запрацював новий порядок, який дозволяє ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи отримати часткову компенсацію за зміни у квартирі. Йдеться не про косметичний ремонт, а про адаптацію житла під потреби людини, яка після поранень часто стикається з перешкодами у побуті.

Як повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, "після поранень власне житло може ставати повним бар’єрів", і місто готове допомагати тим, хто цього потребує.

Реклама

Читайте також:

Переобладнання квартир для ветеранів Києва

Сенс програми простий — прибрати все, що ускладнює пересування або робить побут небезпечним. Вузькі двері, високі пороги чи незручні санвузли можуть здаватися дрібницями, та для військових після травм це критичні деталі.

"Це можливість жити без зайвих перешкод", — додала Хонда, наголошуючи, що такі зміни повертають відчуття контролю над власним простором.

Місто компенсує до 500 тисяч гривень. У межах програми можна покрити витрати на роботи, які допоможуть адаптувати помешкання під індивідуальні потреби.

Найчастіше це:

розширення дверних прорізів та заміна дверей;

демонтаж порогів і зайвих елементів;

облаштування санвузлів та кухні з урахуванням доступності;

монтаж поручнів;

перенесення розеток і вимикачів.

Хто може отримати компенсацію за переобладнання житла

На фінансову допомогу можуть претендувати кияни — ветерани та ветеранки з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок війни. Програма спрямована саме на тих, хто найбільше потребує доступного простору у власному домі.

Документи для компенсації за переобладнання житла

Щоб подати заявку, потрібно звернутися до Київ Мілітарі Хаб. Пакет документів невеликий, але важливо зібрати все одразу, щоб процес не затягувався.

Серед основних вимог:

заява на отримання компенсації;

паспорт і РНОКПП;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

ЕКОПФО;

документ про право власності (якщо є);

згода співвласників;

дефектний акт із РДА;

фінансові підтвердження витрат;

номер соціального рахунку або картки киянина.

Які роботи з переобладнання житла для ветеранів покриває місто

Хонда наголошує, що "такі зміни у квартирі — це не ремонт". Йдеться про доступність і безпеку.

Багатьом ветеранам складно пересуватися між кімнатами або користуватися стандартними ванними кімнатами без допомоги. Тому місто фінансує саме ті роботи, що прибирають бар’єри та повертають людині можливість вільного руху у власній оселі.

Раніше запрацювала спеціальна допомога для ветеранів, що втратили житло або були змушені його покинути через бойові дії в Україні. Також військові, що мають статус учасника бойових дій, отримують додаткову державну допомогу, яка поширюється на них та їхні родини.