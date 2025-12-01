Житловий ваучер на 2 млн грн у Дії — хто ще може отримати з 1 грудня та як оформити

Родина біля вікна. Фото: Freepik

В Україні стартував інструмент адресної підтримки ветеранів, які втратили або залишили свої домівки через війну. Новий житловий ваучер у Дії стане можливістю повернути стабільність тим, хто довго не міг відновити житлові умови.

Як наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заявки приймають із 1 грудня через застосунок Дія.

Ваучер призначений виключно для ветеранів зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перемістилися з тимчасово окупованої території (ТОТ) та не мають житла на контрольованій Україні території.

Основні вимоги включають:

статус ВПО та статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ);

реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території;

відсутність державного житла, компенсацій чи участі в інших житлових програмах;

проживання на підконтрольній території без власного житла (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій).

Умови поширюються на всіх членів родини — дружину чи чоловіка та дітей.

Як оформити житловий ваучер у Дії

Оформлення повністю цифрове — без довідок у чергах та заяв у декілька інстанцій. У застосунку потрібно зайти до розділу Сервіси → Послуги для ВПО → Заява про житловий ваучер.

Подати заяву можна без скасування права власності на житло на ТОТ. Це означає, що людина не втрачає шанс отримати компенсацію за зруйноване або недоступне майно в майбутньому.

На що можна використати житловий ваучер

Житловий ваучер — це не "готівка на руки". Кошти перераховуватимуть напряму продавцю або банку.

"Кошти надходитимуть безготівково — одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання", — підкреслив міністр.

Використати ваучер можна для:

купівлі готової квартири на первинному чи вторинному ринку;

інвестування у новобудову;

оформлення іпотеки.

Якщо в родині кілька ветеранів-ВПО, ваучери дозволено об’єднати — це дає можливість придбати більшу або новішу квартиру.

Чим програма відрізняється від компенсації за зруйноване житло

Ваучер не замінює компенсації за знищене або пошкоджене майно. Програма створена для тих, хто сьогодні не має можливості жити й потребує швидкого вирішення житлового питання.

Як наголошує міністр, ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло — це окремий інструмент, який працює паралельно з єВідновленням.

Про старт виплат та перші перерахування держава повідомить додатково — після технічного запуску всіх процедур.

Як повідомлялось, житло в іпотеку для ВПО є критично важливим для багатьох українців, оскільки це часто єдиний спосіб відновити втрачене житло. Попри це, реальний досвід покупців свідчить про наявність значних прихованих перешкод і складнощів у цій процедурі.

Також ми розповідали, що через збільшення кількості захисників, потреба у військових в отриманні житла щороку зростає. Хоча в Україні діють державні гарантії, особливу увагу приділяють випадкам, що дозволяють військовослужбовцям отримати житло поза загальною чергою, тобто швидше.