Переоборудование жилья для ветеранов в Киеве — кто может получить компенсацию

В Киеве заработал новый порядок, который позволяет ветеранам с инвалидностью I и II группы получить частичную компенсацию за изменения в квартире. Речь идет не о косметическом ремонте, а об адаптации жилья под нужды человека, который после ранений часто сталкивается с препятствиями в быту.

Как сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда, "после ранений собственное жилье может становиться полным барьеров", и город готов помогать тем, кто в этом нуждается.

Переоборудование квартир для ветеранов Киева

Смысл программы прост — убрать все, что затрудняет передвижение или делает быт небезопасным. Узкие двери, высокие пороги или неудобные санузлы могут казаться мелочами, но для военных после травм это критические детали.

"Это возможность жить без лишних препятствий", — добавила Хонда, подчеркивая, что такие изменения возвращают ощущение контроля над собственным пространством.

Город компенсирует до 500 тысяч гривен. В рамках программы можно покрыть расходы на работы, которые помогут адаптировать помещение под индивидуальные потребности.

Чаще всего это:

расширение дверных проемов и замена дверей;

демонтаж порогов и лишних элементов;

обустройство санузлов и кухни с учетом доступности;

монтаж поручней;

перенос розеток и выключателей.

Кто может получить компенсацию за переоборудование жилья

На финансовую помощь могут претендовать киевляне — ветераны и ветеранки с инвалидностью I или II группы вследствие войны. Программа направлена именно на тех, кто больше всего нуждается в доступном пространстве в собственном доме.

Документы для компенсации за переоборудование жилья

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в Киев Милитари Хаб. Пакет документов небольшой, но важно собрать все сразу, чтобы процесс не затягивался.

Среди основных требований:

заявление на получение компенсации;

паспорт и РНОКПП;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

ЭКОПФО;

документ о праве собственности (если есть);

согласие совладельцев;

дефектный акт из РГА;

финансовые подтверждения расходов;

номер социального счета или карточки киевлянина.

Какие работы по переоборудованию жилья для ветеранов покрывает город

Хонда отмечает, что "такие изменения в квартире — это не ремонт". Речь идет о доступности и безопасности.

Многим ветеранам сложно передвигаться между комнатами или пользоваться стандартными ванными комнатами без помощи. Поэтому город финансирует именно те работы, которые убирают барьеры и возвращают человеку возможность свободного движения в собственном доме.

Ранее заработала специальная помощь для ветеранов, которые потеряли жилье или были вынуждены его покинуть из-за боевых действий в Украине. Также военные, имеющие статус участника боевых действий, получают дополнительную государственную помощь, которая распространяется на них и их семьи.