Купівля квартири на вторинному ринку України: які документи потрібно перевірити

Купівля житла на вторинному ринку виглядає простішою, ніж інвестування в новобудову, але ризиків тут не менше. Помилки часто стають очевидними вже після підписання договору, коли щось змінити складно. Саме тому ключове правило — перевіряти не лише квартиру, а й усю історію власності.

У 2026 році це особливо актуально через велику кількість старого житлового фонду та неоцифрованих даних, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Бачинський та партнери".

Як перевірити документи на квартиру перед покупкою

Перш за все потрібно підтвердити право власності продавця. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування або свідоцтво про право власності. Обов’язково перевіряється витяг з реєстру речових прав — саме він показує актуального власника та можливі обтяження.

Не менш важливий технічний паспорт. Він дозволяє звірити фактичне планування з офіційним і виявити незаконні перепланування. Якщо квартира стара і даних у реєстрі немає, доведеться додатково звертатися до БТІ.

Також перевіряють:

наявність зареєстрованих осіб;

згоду другого з подружжя;

відсутність боргів за комунальні послуги.

Де приховані ризики при оформленні завдатку

На практиці сторони майже завжди домовляються про попередній платіж. Тут важливо розуміти різницю між авансом (який повертається при зриві угоди) і завдатком.

Юристи радять оформлювати саме попередній договір у нотаріуса. У ньому чітко прописується ціна, терміни виїзду власника та обов'язок знятися з реєстрації ("виписатися").

За законом, якщо покупець передумав — гроші залишаються у продавця. Якщо ж продавець знайшов когось "вигіднішого" і відмовив вам — він зобов’язаний повернути суму в подвійному розмірі.

Згода чоловіка або дружини на продаж квартири обов’язкова

Це одна з найпоширеніших причин, чому угоди визнають недійсними через роки. Навіть якщо в паспорті власника стоїть штамп про розлучення, майно, куплене в шлюбі, вважається спільною власністю.

Колишня дружина чи чоловік повинні надати нотаріально засвідчену згоду на продаж. Фахівці радять не вірити на слово, що "ми все поділили" — без офіційного папірця ви ризикуєте отримати судовий позов від ображеної "половинки" колишнього власника.

Як дізнатися, хто зареєстрований у квартирі

Ідеальний варіант для покупця — "порожня" квартира без прописаних осіб на момент підписання угоди.

У великих містах, як Київ, нотаріуси мають доступ до електронних реєстрів територіальної громади та бачать реальну картину. Проте в багатьох регіонах досі доводиться покладатися на довідки від ОСББ чи ЖЕКів.

Особливу увагу треба звернути на неповнолітніх дітей та військовозобов'язаних — їхнє зняття з реєстрації може стати справжнім квестом, який краще завершити до моменту передачі основної суми грошей.

Яку ціну вказувати в договорі купівлі-продажу

Часто продавці пропонують занизити вартість у договорі, щоб заплатити менше податків.Але це дуже ризикована пропозиція для покупця. Якщо з будь-яких причин суд скасує угоду, ви отримаєте назад лише ту суму, яка прописана на папері.

Також варто переконатися, що в договорі зафіксовано відсутність боргів за комуналку та прописано чіткий термін, коли колишній власник забере свої речі та віддасть вам ключі.

