Як перевірити судові спори щодо нерухомості перед купівлею

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Перед купівлею житла важливо впевнитися, що об’єкт не фігурує у процесах, які можуть заблокувати угоду або створити ризики у майбутньому. Адже будь-який спір здатен поставити під сумнів право власності на нерухомість.

Саме тому аналіз судової інформації перетворився на обов’язковий етап для всіх, хто планує безпечну інвестицію, наголошує адвокат Іван Топор.

Реклама

Читайте також:

Які судові спори впливають на нерухомість

Найбільш критичними є процеси, що ставлять під сумнів право власності або можливість розпоряджатися житлом.

Серед ризикових категорій:

цивільні справи про поділ майна, витребування, недійсність правочинів та іпотеку;

господарські конфлікти між забудовниками, інвесторами або підрядниками;

адміністративні провадження щодо скасування реєстраційних дій чи дозволів.

Додаткову загрозу становлять кримінальні справи, у межах яких може накладатися арешт, що блокує будь-які подальші дії з об’єктом.

Що потрібно зібрати перед перевіркою судових матеріалів

Якісна перевірка починається зі збору точних ідентифікаторів:

адреса у всіх можливих варіантах написання;

кадастровий номер;

РНОНМ або номер запису в реєстрі;

дані власника чи забудовника, ПІБ або ЄДРПОУ.

Корисно мати перелік попередніх угод та наявних обтяжень — це дозволяє ширше оцінити спектр можливих спорів.

Державні ресурси для пошуку судових спорів

Основним інструментом є ЄДРСР. Там варто шукати:

за ПІБ, ЄДРПОУ або РНОКПП;

за адресою або кадастровим номером;

за предметом спору, вводячи слова "іпотека", "витребування", "визнання права".

"Першими переглядайте ухвали про забезпечення позову — саме вони найшвидше сигналізують про ризики", — підкреслює Топор.

Корисними є й інші джерела: портал Судової влади, витяги з ДРРП, Єдиний реєстр боржників. Вони доповнюють загальну картину та показують обтяження, стадію спору або можливі виконавчі дії.

Алгоритм глибокої перевірки судових спорів

Ефективний аналіз починається зі сторін процесу. Якщо знайдено справу, де згадується об’єкт, варто переглянути весь хід провадження за його номером.

Коли пошук за ПІБ не дає результату, допомагає тестування різних варіантів адреси, адже в реєстрі учасників часто анонімізують.

Після вивчення рішень важливо звірити їх із даними ДРРП, перевірити боржників, а також дізнатися, на якій стадії розгляду перебуває справа.

Як визначити ризики в судових матеріалах

Ключовими сигналами небезпеки є:

ухвали про забезпечення позову, що містять арешти або заборони;

вимоги про визнання права власності, витребування або недійсність договорів;

активні апеляції чи касації, що свідчать про незавершений процес.

У складних ситуаціях доцільно звертатися до фахівців, оскільки один непомічений документ може змінити результати угоди.

Поширеними помилками є неправильний пошук через анонімізацію даних, пропуск старих назв юридичних осіб, орієнтація лише на оприлюднені рішення або ігнорування того, що після першої інстанції процес може бути продовжений.

Як повідомлялось, право стати власником нерухомого майна має кожен громадянин. Однак, вирішальним є не тільки саме придбання об'єкта, але й наявність офіційного документа, що беззаперечно засвідчує це законне право.

Також ми розповідали, що придбання житла у новобудові неминуче несе певні ризики, адже навіть великі та сучасні проєкти не захищають інвестора від втрат. Без ретельного юридичного аналізу ключових умов підписаний договір може стати джерелом проблем, тому документ має бути максимально прозорим, зрозумілим та забезпечувати ваш захист.