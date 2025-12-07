Який документ підтвердить право власності на нерухомість у 2026 році

Право власносності на житло — який документ підтвердить у 2026
Отримати право власності на нерухомість може будь-яка людина. Але ключовим є не лише факт придбання майна, а й наявність документа, який однозначно підтверджує це право.
Редакція Новини.LIVE розповідає, яким документом власникам підтвердити своє право на нерухомість у 2026 році.
Таким документом залишається Витяг з Державного реєстру речових прав (ДРРП). Саме він вважається головним і єдиним доказом того, що власність юридично закріплена за конкретною людиною.
Підстави набуття права власності на нерухомість
Право власності виникає після оформлення правовстановлюючих документів. Підстави залишаються традиційними і охоплюють найпоширеніші життєві ситуації.
Серед них:
- прийняття спадщини;
- укладення договору купівлі-продажу;
- оформлення дарування;
- завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.
"Ці документи лише створюють підставу для реєстрації. Остаточним підтвердженням є внесення даних до електронного Реєстру та отримання витягу", — підкреслюють в юридичній компанії Dozvil.
Витяг з ДРРП у 2026 році
Витяг з документ формується на підставі поданих заявником паперів та містить повну інформацію про власність.
Він включає:
- дані щодо об’єкта: адресу, площу, реєстраційний номер;
- відомості про власника та форму права;
- інформацію про реєстратора, дату й час внесення запису;
- підставу реєстрації: договір, рішення суду, спадщина тощо.
Витяг залишається незамінним, адже саме він підтверджує, що право власності зареєстроване в державній системі і визнане офіційно.
Документи, що підтверджують право власності
У юридичній практиці відрізняють два типи документів: ті, що вже підтверджують право, і ті, що лише є підставою для його виникнення.
До підтверджуючих документів належать:
- свідоцтва про право власності, видані до 2016 року;
- витяг з Державного реєстру речових прав.
До документів, що створюють підставу, входять:
- нотаріальні договори (купівлі-продажу, дарування, довічного утримання);
- судові рішення;
- свідоцтва про право на спадщину.
Таким чином наявність договору без реєстрації — це лише частина процесу. Для того щоб людина стала повноцінним власником і могла розпоряджатися нерухомістю, усі дані мають бути внесені до Реєстру.
Лише після цього формується витяг, що містить відомості про об’єкт і фіксує право за конкретною людиною.
