Який документ підтвердить право власності на нерухомість у 2026 році

Отримати право власності на нерухомість може будь-яка людина. Але ключовим є не лише факт придбання майна, а й наявність документа, який однозначно підтверджує це право.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яким документом власникам підтвердити своє право на нерухомість у 2026 році.

Таким документом залишається Витяг з Державного реєстру речових прав (ДРРП). Саме він вважається головним і єдиним доказом того, що власність юридично закріплена за конкретною людиною.

Підстави набуття права власності на нерухомість

Право власності виникає після оформлення правовстановлюючих документів. Підстави залишаються традиційними і охоплюють найпоширеніші життєві ситуації.

Серед них:

прийняття спадщини;

укладення договору купівлі-продажу;

оформлення дарування;

завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.

"Ці документи лише створюють підставу для реєстрації. Остаточним підтвердженням є внесення даних до електронного Реєстру та отримання витягу", — підкреслюють в юридичній компанії Dozvil.

Витяг з ДРРП у 2026 році

Витяг з документ формується на підставі поданих заявником паперів та містить повну інформацію про власність.

Він включає:

дані щодо об’єкта: адресу, площу, реєстраційний номер;

відомості про власника та форму права;

інформацію про реєстратора, дату й час внесення запису;

підставу реєстрації: договір, рішення суду, спадщина тощо.

Витяг залишається незамінним, адже саме він підтверджує, що право власності зареєстроване в державній системі і визнане офіційно.

Документи, що підтверджують право власності

У юридичній практиці відрізняють два типи документів: ті, що вже підтверджують право, і ті, що лише є підставою для його виникнення.

До підтверджуючих документів належать:

свідоцтва про право власності, видані до 2016 року;

витяг з Державного реєстру речових прав.

До документів, що створюють підставу, входять:

нотаріальні договори (купівлі-продажу, дарування, довічного утримання);

судові рішення;

свідоцтва про право на спадщину.

Таким чином наявність договору без реєстрації — це лише частина процесу. Для того щоб людина стала повноцінним власником і могла розпоряджатися нерухомістю, усі дані мають бути внесені до Реєстру.

Лише після цього формується витяг, що містить відомості про об’єкт і фіксує право за конкретною людиною.

Як повідомлялось, багато власників житла (квартир та будинків) досі мають документи про право власності, які були зареєстровані лише в архівах Бюро технічної інвентаризації (БТІ) до 2013 року. Хоча ця інформація відсутня в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, такі документи залишаються чинними.

Також ми розповідали, що впорядковане та системне зберігання набору документів про право власності на житло є ключовою інвестицією у ваш спокій, що мінімізує потенційні правові ризики.