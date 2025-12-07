Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Право власносності на житло — який документ підтвердить у 2026

Право власносності на житло — який документ підтвердить у 2026

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:32
Який документ підтвердить право власності на нерухомість у 2026 році
Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Отримати право власності на нерухомість може будь-яка людина. Але ключовим є не лише факт придбання майна, а й наявність документа, який однозначно підтверджує це право. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, яким документом власникам підтвердити своє право на нерухомість у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Таким документом залишається Витяг з Державного реєстру речових прав (ДРРП). Саме він вважається головним і єдиним доказом того, що власність юридично закріплена за конкретною людиною.

Підстави набуття права власності на нерухомість

Право власності виникає після оформлення правовстановлюючих документів. Підстави залишаються традиційними і охоплюють найпоширеніші життєві ситуації.

Серед них:

  • прийняття спадщини;
  • укладення договору купівлі-продажу;
  • оформлення дарування;
  • завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.

"Ці документи лише створюють підставу для реєстрації. Остаточним підтвердженням є внесення даних до електронного Реєстру та отримання витягу", — підкреслюють в юридичній компанії Dozvil.

Витяг з ДРРП у 2026 році

Витяг з документ формується на підставі поданих заявником паперів та містить повну інформацію про власність.

Він включає:

  • дані щодо об’єкта: адресу, площу, реєстраційний номер;
  • відомості про власника та форму права;
  • інформацію про реєстратора, дату й час внесення запису;
  • підставу реєстрації: договір, рішення суду, спадщина тощо.

Витяг залишається незамінним, адже саме він підтверджує, що право власності зареєстроване в державній системі і визнане офіційно.

Документи, що підтверджують право власності

У юридичній практиці відрізняють два типи документів: ті, що вже підтверджують право, і ті, що лише є підставою для його виникнення.

До підтверджуючих документів належать:

  • свідоцтва про право власності, видані до 2016 року;
  • витяг з Державного реєстру речових прав.

До документів, що створюють підставу, входять:

  • нотаріальні договори (купівлі-продажу, дарування, довічного утримання);
  • судові рішення;
  • свідоцтва про право на спадщину.

Таким чином наявність договору без реєстрації — це лише частина процесу. Для того щоб людина стала повноцінним власником і могла розпоряджатися нерухомістю, усі дані мають бути внесені до Реєстру.

Лише після цього формується витяг, що містить відомості про об’єкт і фіксує право за конкретною людиною.

Як повідомлялось, багато власників житла (квартир та будинків) досі мають документи про право власності, які були зареєстровані лише в архівах Бюро технічної інвентаризації (БТІ) до 2013 року. Хоча ця інформація відсутня в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, такі документи залишаються чинними.

Також ми розповідали, що впорядковане та системне зберігання набору документів про право власності на житло є ключовою інвестицією у ваш спокій, що мінімізує потенційні правові ризики.

нерухомість документи юристи квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації