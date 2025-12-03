Відео
Популярні запити

Купівля житла у 2026 році — Мін’юст пояснив справжні вимоги

Дата публікації: 3 грудня 2025 13:32
Купівля нерухомості у 2026 році — Мін'юст пояснив, чи зміняться правила
Чоловік та жінка читають. Фото: Freepik

Останнім часом у соцмережах та деяких медіа почали ширитися твердження про те, що з 1 січня 2026 року в Україні нібито запрацюють нові суворі вимоги для покупців нерухомості. Поширення цієї історії пов’язували з наказом Мінфіну, який стосується виключно вдосконалення обміну інформацією між органами фінансового моніторингу.

Сам документ №322 не встановлює жодних нових правил для громадян, які планують купити житло чи іншу нерухомість. Це підтвердили й у Міністерстві юстиції, окремо наголосивши, що поширена інформація не відповідає дійсності. 

"Міністерство юстиції України спростовує недостовірну інформацію… щодо запровадження нових правил при купівлі нерухомого майна з 01 січня 2026 року", — заявили у відомстві.

Фінмоніторинг при купівлі нерухомості 

У міністерстві нагадали, що вже більше 10 років нотаріуси працюють як суб’єкти первинного фінмоніторингу. Це не нововведення, а давно чинна норма, яка допомагає відстежувати легальність коштів і запобігати відмиванню грошей.

Основні обов’язки нотаріуса під час оформлення угод з нерухомістю включають:

  • перевірку джерел походження коштів, якщо сума угоди від 400 тис. грн;
  • витребування документів, що підтверджують легальність доходів;
  • фіксування операції у системі фінмоніторингу згідно з встановленими вимогами.

"Законодавство у сфері фінансового моніторингу… не зазнало змін", — окремо підкреслили у Мін’юсті.

Тобто всі процедури, які застосовуються сьогодні, будуть такими й у 2026 році.

Перевірка джерел коштів при купівлі житла

Підтвердження походження коштів — стандартна світова практика. В Україні вона діє давно та не стосується лише купівлі нерухомості, а є частиною загального контролю за фінансовими операціями.

Які документи можуть знадобитися:

  • декларація про доходи;
  • договір дарування або документи про спадщину;
  • довідка про отриманий кредит чи позику;
  • документи про продаж авто або іншого майна;
  • підтвердження доходів від бізнесу чи роботи.

Таким чином причиною появи фейкової інформації стали хибні трактування технічних змін щодо обміну даними між органами фінмоніторингу. У мережі ці зміни подали як нібито "жорсткі нові вимоги до покупців", хоча насправді вони не стосуються громадян. 

"Ця вимога є обов’язковою для нотаріусів згідно з чинним законодавством і на сьогодні", — ще раз підтвердили у Мін’юсті.

Тобто жодних нових процедур, перевірок чи додаткових документів покупцям готувати не потрібно.

Як повідомлялось, у 2026 році очікується, що ринок нового житла в Україні покаже значне піднесення, особливо у великих міських центрах. Високий інтерес покупців до новобудов у поєднанні зі зростанням витрат на будівництво створює передумови для подальшого підвищення цін.

Також ми розповідали, що актуальність продажу квартир із наявними боргами в Україні не зникає. Нерідко власники нерухомості обтяжені суттєвими заборгованостями, які можуть стосуватися як комунальних платежів, так і непогашених кредитних зобов’язань.
 

