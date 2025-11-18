Які документи потрібно перевірити перед купівлею нерухомості — перелік та поради

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Купівля нерухомості — це завжди важливий та відповідальний крок, пов'язаний зі значними фінансовими витратами. Щоб ваша мрія про власне житло не перетворилася на кошмар із судами та втраченими грошима, необхідно ретельно перевірити три ключові складові: документи на об'єкт, особу продавця та сам об'єкт нерухомості.

Знання базових правил допоможе вам уникнути більшості поширених ризиків та укласти угоду безпечно, наголошують юристи Безоплатної правничої допомоги.

Перевірка документів на нерухомість

Перш ніж погоджуватися на угоду, важливо переконатися, що продавець має законне право продавати житло. Для цього потрібно отримати повний пакет документів, які покажуть історію власності та можливі ризики.

Покупець має попросити:

витяг із Держреєстру речових прав;

правовстановлюючі документи: договори купівлі-продажу, дарування, міни, спадкові документи;

витяг із реєстру територіальної громади;

витяг із Державного реєстру речових прав із відомостями про арешти чи іпотеки;

довідку про відсутність боргів;

документи на землю, якщо купується будинок.

"Такий пакет допоможе побачити не лише поточного власника, а й чи не накладено на об’єкт обмежень", — наголошують юристи.

Що перевірити у продавця нерухомості

Правильна перевірка продавця дає змогу уникнути ризику укладення угоди з особою, яка не має повноважень. Важливо переконатися, що перед вами дійсний власник або його представник.

Зверніть увагу на:

паспорт і картку платника податків покупця;

згоду всіх власників, якщо майно перебуває у спільній власності;

чинність довіреності та її реальний обсяг повноважень.

Якщо хоча б один власник не підтвердить свою згоду, угода в майбутньому може бути оскаржена.

Як перевірити стан нерухомості перед купівлею

Огляд об’єкта не менш важливий, ніж аналіз документів. Він допоможе виявити приховані проблеми, які можуть потребувати значних витрат після покупки.

Під час огляду перевірте:

технічний стан стін, вікон, даху, фундаменту, підвалу;

якість і роботу комунікацій — вода, опалення, каналізація, газ;

відповідність техпаспорта та БТІ фактичному плануванню.

Наявність самовільних перепланувань може стати підставою для відмови у реєстрації права власності, кажуть фахівці.

Нотаріальне оформлення купівлі нерухомості

Нотаріус супроводжує угоду і підтверджує законність усіх документів. У нього ж можна укласти попередній договір для фіксації намірів сторін.

Під час основної угоди нотаріус:

перевіряє документи та наявність обтяжень;

проводить реєстрацію нового власника.

Це гарантує, що покупець отримає право власності без юридичних ризиків.

Як безпечно проводити розрахунки під час купівлі нерухомості

Фінансові операції слід робити лише після підписання документів. Експерти радять уникати готівкових передоплат та користуватися безпечними інструментами:

банківськими розрахунками;

нотаріальним депозитним рахунком.

Це мінімізує ймовірність шахрайства і забезпечує передачу коштів лише після оформлення угоди.

