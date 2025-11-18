Какие документы нужно проверить перед покупкой недвижимости — перечень и советы

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Покупка недвижимости — это всегда важный и ответственный шаг, связанный со значительными финансовыми затратами. Чтобы ваша мечта о собственном жилье не превратилась в кошмар с судами и потерянными деньгами, необходимо тщательно проверить три ключевые составляющие: документы на объект, личность продавца и сам объект недвижимости.

Знание базовых правил поможет вам избежать большинства распространенных рисков и заключить сделку безопасно, отмечают юристы Безоплатной правовой помощи.

Проверка документов на недвижимость

Прежде чем соглашаться на сделку, важно убедиться, что продавец имеет законное право продавать жилье. Для этого нужно получить полный пакет документов, которые покажут историю собственности и возможные риски.

Покупатель должен попросить:

выписку из Госреестра вещных прав;

правоустанавливающие документы: договоры купли-продажи, дарения, мены, наследственные документы;

выписку из реестра территориальной общины;

выписка из Государственного реестра вещных прав со сведениями об арестах или ипотеки;

справку об отсутствии долгов;

документы на землю, если покупается дом.

"Такой пакет поможет увидеть не только текущего владельца, но и не наложены ли на объект ограничения", — отмечают юристы.

Что проверить у продавца недвижимости

Правильная проверка продавца позволяет избежать риска заключения сделки с лицом, не имеющим полномочий. Важно убедиться, что перед вами действительный владелец или его представитель.

Обратите внимание на:

паспорт и карточку налогоплательщика покупателя;

согласие всех собственников, если имущество находится в совместной собственности;

действительность доверенности и ее реальный объем полномочий.

Если хотя бы один собственник не подтвердит свое согласие, сделка в будущем может быть оспорена.

Как проверить состояние недвижимости перед покупкой

Осмотр объекта не менее важен, чем анализ документов. Он поможет выявить скрытые проблемы, которые могут потребовать значительных затрат после покупки.

Во время осмотра проверьте:

техническое состояние стен, окон, крыши, фундамента, подвала;

качество и работу коммуникаций — вода, отопление, канализация, газ;

соответствие техпаспорта и БТИ фактической планировке.

Наличие самовольных перепланировок может стать основанием для отказа в регистрации права собственности, говорят специалисты.

Нотариальное оформление покупки недвижимости

Нотариус сопровождает сделку и подтверждает законность всех документов. У него же можно заключить предварительный договор для фиксации намерений сторон.

Во время основной сделки нотариус:

проверяет документы и наличие обременений;

проводит регистрацию нового владельца.

Это гарантирует, что покупатель получит право собственности без юридических рисков.

Как безопасно проводить расчеты при покупке недвижимости

Финансовые операции следует делать только после подписания документов. Эксперты советуют избегать наличных предоплат и пользоваться безопасными инструментами:

банковскими расчетами;

нотариальным депозитным счетом.

Это минимизирует вероятность мошенничества и обеспечивает передачу средств только после оформления сделки.

Как сообщалось, покупка квартиры по переуступке является распространенным явлением на первичном рынке, когда первоначальный инвестор продает свои права на жилье еще до ввода дома в эксплуатацию. Благодаря договору уступки прав требования, новый покупатель перенимает все права и обязанности предыдущего инвестора, что позволяет быстро приобрести жилье, но требует внимательной юридической проверки.

Также мы рассказывали, что вопрос продажи недостроенного жилья актуален для собственников, которые не в состоянии завершить строительство. По законодательству, объектом незавершенного строительства считается сооружение, которое не введено в эксплуатацию и не может использоваться по назначению.