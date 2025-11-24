"Драгобрат" на Закарпатті насправді не продають — що тоді пропонують купити

Гірськолижний курорт "Драгобрат". Фото: karpaty.love

Новина про продаж курортного комплексу на Закарпатті "Драгобрат" швидко спричинила ажіотаж, адже мова йде про найвисокогірніший гірськолижний комплекс країни. Але пропозиція, що з’явилася на OLX за 116 мільйонів гривень, стосується не всього курорту, а лише окремого готельного комплексу з однойменною назвою. Саме ця плутанина й викликала інтерес користувачів.

Як уточнив експерт з туризму, доцент Ужгородського національного університету Олександр Коваль у коментарі Укрінформу, на продаж виставили лише один готельний комплекс — він просто має таку саму назву, як і весь курорт.

Що входить у готельний комплекс Драгобрат

На платформі OLX зазначено, що покупцеві пропонують корпоративні права ТОВ "Драгобрат" разом із земельною ділянкою площею 1,76 га. До об’єкта входять:

адміністративна будівля з кав’ярнею;

кілька житлових котеджів;

готель із 33 номерами;

сауна та басейн.

Також у переліку вказані технічні споруди, ангар для ремонту техніки, прокат гірськолижного спорядження та кілька канатно-буксирувальних підйомників. Фактично йдеться про повноцінний готельний комплекс, але не про весь гірськолижний курорт, який включає кілька десятків об’єктів і різних власників.

Оголошення про продаж "Драгобрату". Фото: скриншот olx

Чим є Драгобрат насправді

На Драгобраті працює близько сотні закладів розміщення різного рівня та формату. Загалом курорт пропонує приблизно 3500 ліжкомісць.

"На Драгобраті багато різних власників, це не єдиний комплекс, тому продаж одного з об’єктів не означає продаж всього курорту", — уточнює Коваль.

Інфраструктура локації різнорідна й сформована приватними інвесторами, а не одним підприємством.

Курорт розташований на висоті близько 1 400 метрів у масиві Свидовець. Він приваблює довгим сезоном катання і стабільним сніговим покривом, через що Драгобрат часто порівнюють із альпійськими локаціями.

