"Драгобрат" на Закарпатье на самом деле не продают — что тогда предлагают купить

Горнолыжный курорт "Драгобрат". Фото: karpaty.love

Новость о продаже курортного комплекса на Закарпатье "Драгобрат" быстро вызвала ажиотаж, ведь речь идет о самом высокогорном горнолыжном комплексе страны. Но предложение, появившееся на OLX за 116 миллионов гривен, касается не всего курорта, а лишь отдельного гостиничного комплекса с одноименным названием. Именно эта путаница и вызвала интерес пользователей.

Как уточнил эксперт по туризму, доцент Ужгородского национального университета Александр Коваль в комментарии Укринформу, на продажу выставили только один гостиничный комплекс — он просто имеет такое же название, как и весь курорт.

Что входит в гостиничный комплекс Драгобрат

На платформе OLX указано, что покупателю предлагают корпоративные права ООО "Драгобрат" вместе с земельным участком площадью 1,76 га. В объект входят:

административное здание с кофейней;

несколько жилых коттеджей;

гостиница с 33 номерами;

сауна и бассейн.

Также в перечне указаны технические сооружения, ангар для ремонта техники, прокат горнолыжного снаряжения и несколько канатно-буксировочных подъемников.

Фактически речь идет о полноценном гостиничном комплексе, но не обо всем горнолыжном курорте, который включает несколько десятков объектов и разных владельцев.

Объявление о продаже "Драгобрата". Фото: скриншот olx

Чем является Драгобрат на самом деле

На Драгобрате работает около сотни заведений размещения разного уровня и формата. В целом курорт предлагает примерно 3500 койкомест.

"На Драгобрате много разных владельцев, это не единый комплекс, поэтому продажа одного из объектов не означает продажу всего курорта", — уточняет Коваль.

Инфраструктура локации разнородна и сформирована частными инвесторами, а не одним предприятием.

Курорт расположен на высоте около 1 400 метров в массиве Свидовец. Он привлекает долгим сезоном катания и стабильным снежным покровом, из-за чего Драгобрат часто сравнивают с альпийскими локациями.

