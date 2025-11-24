Видео
Курорт "Драгобрат" — что готовы продать за 2,7 млн долларов

Дата публикации 24 ноября 2025 14:40
обновлено: 14:40
"Драгобрат" на Закарпатье на самом деле не продают — что тогда предлагают купить
Горнолыжный курорт "Драгобрат". Фото: karpaty.love

Новость о продаже курортного комплекса на Закарпатье "Драгобрат" быстро вызвала ажиотаж, ведь речь идет о самом высокогорном горнолыжном комплексе страны. Но предложение, появившееся на OLX за 116 миллионов гривен, касается не всего курорта, а лишь отдельного гостиничного комплекса с одноименным названием. Именно эта путаница и вызвала интерес пользователей.

Как уточнил эксперт по туризму, доцент Ужгородского национального университета Александр Коваль в комментарии Укринформу, на продажу выставили только один гостиничный комплекс — он просто имеет такое же название, как и весь курорт.

Читайте также:

Что входит в гостиничный комплекс Драгобрат

На платформе OLX указано, что покупателю предлагают корпоративные права ООО "Драгобрат" вместе с земельным участком площадью 1,76 га. В объект входят:

  • административное здание с кофейней;
  • несколько жилых коттеджей;
  • гостиница с 33 номерами;
  • сауна и бассейн.

Также в перечне указаны технические сооружения, ангар для ремонта техники, прокат горнолыжного снаряжения и несколько канатно-буксировочных подъемников.

Фактически речь идет о полноценном гостиничном комплексе, но не обо всем горнолыжном курорте, который включает несколько десятков объектов и разных владельцев.

 

Курорт "Драгобрат" — что готовы продать за 2,7 млн долларов - фото 1
Объявление о продаже "Драгобрата". Фото: скриншот olx

Чем является Драгобрат на самом деле

На Драгобрате работает около сотни заведений размещения разного уровня и формата. В целом курорт предлагает примерно 3500 койкомест.

"На Драгобрате много разных владельцев, это не единый комплекс, поэтому продажа одного из объектов не означает продажу всего курорта", — уточняет Коваль.

Инфраструктура локации разнородна и сформирована частными инвесторами, а не одним предприятием.

Курорт расположен на высоте около 1 400 метров в массиве Свидовец. Он привлекает долгим сезоном катания и стабильным снежным покровом, из-за чего Драгобрат часто сравнивают с альпийскими локациями.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины успешно продал 100% акций АО "Строительная компания "Укрбуд" по результатам аукциона, который состоялся 18 июня. В ходе торгов цена лота значительно выросла с начальных 262 млн грн до финальных 805 млн грн, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов.

Также мы рассказывали, что с приближением настоящей зимы в Украине уже пора планировать новогодний отпуск. Отличным выбором станет живописный город Яремче в Украинских Карпатах, который предлагает туристам разнообразные праздничные зимние развлечения. Вы сможете насладиться атмосферой ярмарок, отдохнуть в известных карпатских чанах и другими интересными аттракциями.

отдых недвижимость Закарпатье курорты продажа
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
