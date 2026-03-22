Квартира без реєстрації може обернутися ризиками для власника

У 2026 році паперові документи вже не гарантують спокою власнику житла. Держава орієнтується на електронні реєстри, і саме вони визначають, хто є власником. Багато людей досі покладаються на старі договори чи довідки БТІ, не перевіряючи наявність запису в системі. Це створює приховані ризики, які проявляються у найнеочікуваніший момент.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 182 Цивільного кодексу, право власності виникає саме з моменту державної реєстрації. Це не просто бюрократична формальність, а юридичний факт. Немає запису в реєстрі — немає і права власності у правовому полі.

Проблеми квартири без реєстрації

Жити у такій квартирі можна роками, але реальні проблеми виникають тоді, коли потрібно діяти швидко, наголошує нотаріус Вікторія Дерев’янко.

Якщо квартира не внесена до Державного реєстру речових прав, власник стикається з низкою обмежень:

Без допомоги. Ви не отримаєте жодної державної компенсації, якщо житло буде пошкоджене чи зруйноване. Система виплачує кошти лише тим, чиє майно є в цифровому обліку. Заблокована спадщина. Ваші рідні витратять місяці (або й роки) в судах, намагаючись довести право на майно, яке не було вчасно внесене в базу. Рай для шахраїв. Відсутність електронного запису — це ідеальна лазівка для схем із подвійним продажем або підробкою старих документів. Жодних операцій. Продати, подарувати чи віддати квартиру під заставу в банк не вийде. Нотаріус просто не зможе відкрити справу.

Як зареєструвати право власності на квартиру

Попри всі страхи, процедура зараз максимально спрощена — вже не потрібно оббивати пороги десятків кабінетів.

Алгоритм простий: берете свій старий договір (дарчу, свідоцтво про спадщину тощо) та техпаспорт, і йдете до найближчого ЦНАПу або до приватного нотаріуса. Кінцевий результат, який вам потрібен — це Витяг із реєстру. Саме цей папірець (а точніше — запис у хмарі) є головним захистом вашого майна.

В яких випадках продаж частки нерухомості може бути визнаний недійсним

Угоди з частками у спільній нерухомості вимагають суворого дотримання процедур, розповіла Новини.LIVE нотаріус Галина Ненченко.

"Закон передбачає, що якщо частка у спільній власності продається без згоди іншого співвласника, наприклад, іншого з подружжя, то така угода може бути визнана судом недійсною", — каже експертка.

Покупець ризикує залишитися без майна, якщо продавець проігнорував право переважного викупу інших власників або порушив порядок їхнього офіційного повідомлення.

"Угода може бути оскаржена, якщо вона була укладена під впливом обману, тиску або інших неправомірних дій", — підкреслює Ненченко.

Через подібні юридичні дефекти договір легко анулювати в судовому порядку, що призведе до тривалих майнових суперечок. Тому перед підписанням паперів критично важливо перевірити наявність усіх письмових дозволів та відмов від співвласників об'єкта.

Як повідомлялось, в Україні ситуація, коли є квартира, але бракує документів, — явище досить поширене. Незалежно від того, чи папери загубилися, чи право власності просто не було оформлене вчасно, пам’ятайте: відсутність фізичного витягу не позбавляє вас законних прав на майно. Головне — знати алгоритм відновлення даних у реєстрах, щоб почуватися впевнено.

Багато хто помилково вважає, що реєстрація дає право розпоряджатися житлом, хоча насправді закон чітко розмежовує статус проживаючого та повноваження власника.

Часті питання

Чи потрібно перереєстровувати квартиру, куплену до 2013 року?

Так, якщо ви плануєте продаж або дарування. До 2013 року дані вносили у паперові реєстри БТІ, яких немає в сучасній електронній базі. Щоб підтвердити право власності сьогодні, слід звернутися до нотаріуса або ЦНАПу для внесення об’єкта до Державного реєстру речових прав. Це убезпечить майно від шахраїв та спростить будь-які юридичні дії.

Як перевірити право власності перед купівлею нерухомості?

Найперше замовте витяг із Державного реєстру речових прав. Це дозволить підтвердити актуального власника та відсутність арештів. Обов’язково порівняйте дані реєстру з оригіналами паперових документів. Також перевірте об’єкт через Єдиний реєстр судових рішень, щоб переконатися, що житло не є предметом активних майнових суперечок чи спадкових конфліктів.