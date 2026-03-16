Чи може людина з пропискою зареєструвати іншу в чужому житлі

Реєстрація місця проживання в Україні давно перестала бути формальністю. Саме через прописку часто виникають конфлікти між власниками квартир і людьми, які там проживають. Дехто помилково думає, що достатньо бути зареєстрованим у житлі, щоб самостійно вирішувати, кого ще можна прописати. Насправді закон проводить чітку межу між проживанням і правом власності.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи може прописана людина зареєструвати ще когось у квартирі.

Чи може прописана людина прописати когось ще

Людина, яка просто зареєстрована у квартирі, не має права самостійно прописувати інших мешканців. Вона не є власником житла, а лише користується правом проживання.

Це прямо випливає із законодавства, зокрема статті 6 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання".

"Реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника житла або уповноваженої ним особи", — зазначено у документі.

Інакше кажучи, без дозволу господаря житла нову людину в реєстр просто не внесуть. Система перевіряє підтвердження власника, і без нього процедура не завершується.

Коли власників житла кілька

Тут ситуація ще цікавіша. Якщо у квартири два чи три власники, вам знадобиться згода кожного з них. Навіть якщо один із них ваш найкращий друг, а інший — категорично проти, реєстрація не відбудеться. Це логічно: право розпоряджатися майном належить усім співвласникам порівну.

Реєстрація дитини за місцем проживання батьків

Є лише один важливий виняток. Батьки можуть зареєструвати свою дитину за адресою власної реєстрації навіть без дозволу власника житла.

На практиці процедура виглядає так:

один із батьків подає заяву;

додається свідоцтво про народження;

реєстрація оформлюється через ЦНАП або Дію.

Згода власника у такому випадку не потрібна.

Як повідомлялось, життя зазвичай випереджає бюрократичні процедури, тому ситуації, коли родичі роками не живуть за місцем реєстрації, стали звичною справою. Проте не варто забувати, що закон часто захищає права фактичного мешканця, навіть якщо власник квартири має інше бачення ситуації.

Також ми розповідали, що навіть після цифровізації послуг навколо реєстрації місця проживання залишається чимало хибних уявлень, зокрема віра в те, що прописка дає право на власність чи захищає від виселення. Насправді ж цей запис лише підтверджує право на проживання, хоча й забезпечує певний юридичний захист — миттєво виставити мешканця за двері без законних підстав не дозволить жоден власник.

Часті питання

Скільки може бути прописок у людини?

Людина може мати лише одну офіційну прописку. Хоча Конституція України гарантує свободу пересування та право жити будь-де — від власної квартири до готелю чи гуртожитку — зареєстроване місце проживання у паспорті чи реєстрі завжди залишається єдиним. При зміні адреси стару реєстрацію автоматично анулюють.

Як впливає прописка на комунальні послуги?

Усе залежить від обліку ресурсів. Якщо встановлено лічильники, ви платите лише за реальне споживання, незалежно від кількості зареєстрованих осіб. Проте за відсутності приладів обліку нарахування за воду, газ чи вивезення сміття здійснюються за нормами на кожного мешканця, що автоматично збільшує загальну вартість послуг.