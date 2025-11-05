Коли можна продати успадковану квартиру в Україні — правила у 2025 році

Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik

Отримання квартири у спадок — юридична процедура з чіткими строками та правилами. Багато хто помилково вважає, що житло можна продати одразу після смерті родича. Насправді ж до моменту оформлення спадщини жодних угод проводити не можна.

Щоб стати повноправним власником, спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса й подати заяву про вступ у спадщину, зазначають фахівці АН "Маяк".

Це необхідно зробити протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. У цей період нотаріус відкриває спадкову справу, але право власності ще не виникає — тому продати квартиру поки що не можна.

Як оформити спадщину на квартиру

Для відкриття спадкової справи подаються основні документи:

заповіт, якщо він є;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документ, що підтверджує родинний зв’язок.

Після завершення шестимісячного строку спадкоємець знову звертається до нотаріуса, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину.

"Саме цей документ є підтвердженням, що квартира перейшла у власність і може бути предметом будь-яких угод — продажу, дарування чи передачі у спадок", — наголошують експерти.

Якщо житло успадковують кілька осіб, воно ділиться між ними у рівних частках. За домовленістю можлива виплата компенсації одному зі спадкоємців, якщо інші погоджуються.

Коли дозволено продавати успадковану нерухомість

Продати спадкову квартиру можна після отримання свідоцтва про право власності та реєстрації цього права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З цього моменту спадкоємець стає законним власником і може розпоряджатися житлом на власний розсуд.

Процедура продажу нічим не відрізняється від звичайної угоди купівлі-продажу. Для оформлення знадобляться:

свідоцтво про право на спадщину;

паспорт власника і співвласників;

довідка про зареєстрованих у квартирі осіб;

дозвіл органів опіки (якщо зареєстровані неповнолітні).

Також покупцеві передаються технічні документи на житло і довідка про відсутність боргів за комунальні послуги.

Податки при продажу успадкованої квартири

Більшість українців турбує питання — чи потрібно платити податок при продажу спадкової нерухомості. Закон передбачає пільгу: дохід від продажу успадкованого житла не оподатковується, незалежно від того, скільки часу минуло від отримання спадщини — три роки чи менше.

Це правило діє лише для першого продажу об’єкта, отриманого у спадок, протягом одного звітного року. Якщо ж спадкоємець продає кілька квартир, то за другу і кожну наступну угоду вже доведеться сплатити податки на загальних підставах.

На що звернути увагу перед продажем спадкового житла

Перед укладанням угоди варто перевірити:

чи зареєстроване право власності у державному реєстрі;

чи немає заборон, арештів або спорів щодо квартири;

чи зняті з реєстрації всі колишні мешканці.

Дотримання цих вимог дозволить уникнути затримок при продажу й гарантує юридичну чистоту угоди, констатують експерти.

