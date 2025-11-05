Видео
Квартира в наследство — когда разрешено продавать жилье

Дата публикации 5 ноября 2025 10:15
обновлено: 10:20
Когда можно продать унаследованную квартиру в Украине — правила в 2025 году
Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik

Получение квартиры по наследству — юридическая процедура с четкими сроками и правилами. Многие ошибочно полагают, что жилье можно продать сразу после смерти родственника. На самом же деле до момента оформления наследства никаких сделок проводить нельзя.

Чтобы стать полноправным владельцем, наследник должен обратиться к нотариусу и подать заявление о вступлении в наследство, отмечают специалисты АН "Маяк".

Это необходимо сделать в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В этот период нотариус открывает наследственное дело, но право собственности еще не возникает — поэтому продать квартиру пока нельзя.

Как оформить наследство на квартиру

Для открытия наследственного дела подаются основные документы:

  • завещание, если оно есть;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документ, подтверждающий родственную связь.

После завершения шестимесячного срока наследник снова обращается к нотариусу, чтобы получить свидетельство о праве на наследство.

"Именно этот документ является подтверждением, что квартира перешла в собственность и может быть предметом любых сделок — продажи, дарения или передачи по наследству", — отмечают эксперты.

Если жилье наследуют несколько человек, оно делится между ними в равных долях. По договоренности возможна выплата компенсации одному из наследников, если другие соглашаются.

Когда разрешено продавать унаследованную недвижимость

Продать наследственную квартиру можно после получения свидетельства о праве собственности и регистрации этого права в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. С этого момента наследник становится законным владельцем и может распоряжаться жильем по собственному усмотрению.

Процедура продажи ничем не отличается от обычной сделки купли-продажи. Для оформления понадобятся:

  • свидетельство о праве на наследство;
  • паспорт владельца и совладельцев;
  • справка о зарегистрированных в квартире лицах;
  • разрешение органов опеки (если зарегистрированы несовершеннолетние).

Также покупателю передаются технические документы на жилье и справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги.

Налоги при продаже унаследованной квартиры

Большинство украинцев беспокоит вопрос — нужно ли платить налог при продаже наследственной недвижимости. Закон предусматривает льготу: доход от продажи унаследованного жилья не облагается налогом, независимо от того, сколько времени прошло от получения наследства — три года или меньше.

Это правило действует только для первой продажи объекта, полученного в наследство, в течение одного отчетного года.

Если же наследник продает несколько квартир, то за вторую и каждую последующую сделку уже придется уплатить налоги на общих основаниях.

На что обратить внимание перед продажей наследственного жилья

Перед заключением сделки следует проверить:

  • зарегистрировано ли право собственности в государственном реестре;
  • нет ли запретов, арестов или споров в отношении квартиры;
  • сняты ли с регистрации все бывшие жильцы.

Соблюдение этих требований позволит избежать задержек при продаже и гарантирует юридическую чистоту сделки, констатируют эксперты.

Как сообщалось, после смерти владельца унаследованная земля часто становится причиной сложных споров. Чтобы предотвратить конфликты между наследниками и сохранить право собственности, процедура раздела участка требует не только юридической осведомленности, но и внимания к эмоциональной составляющей.

Также мы рассказывали, что раздел наследства в Украине руководствуется Гражданским кодексом и соответствующей судебной практикой. Эти правовые основы устанавливают порядок определения лиц, имеющих право на наследственное имущество, а также размеры их долей.

недвижимость документы наследство наследство квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
