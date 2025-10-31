Як поділити земельну ділянку між спадкоємцями — законні способи у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Після смерті власника землі часто постає непросте питання — як поділити ділянку між спадкоємцями, щоб уникнути конфліктів і не втратити право власності. Адже поділ земельної спадщини — це не лише юридична, а й емоційна процедура.

Щоб уникнути суперечок, спадкоємцям варто домовитися мирно, оформити документи нотаріально і діяти відповідно до закону, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Перший і найважливіший крок — звернення до нотаріуса. Кожен спадкоємець має шість місяців з моменту смерті власника, щоб подати заяву про прийняття спадщини. Після перевірки документів нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадкоємець один — він стає власником ділянки автоматично. Якщо ж кілька — починається процедура поділу.

Як домовитись про поділ земельної спадщини

Найпростіший спосіб — домовленість. Спадкоємці можуть підписати нотаріальний договір про поділ спадкового майна. Це дозволить уникнути судових суперечок.

Для паїв необхідно спочатку виділити землю в натурі — тобто оформити технічну документацію та отримати окремий кадастровий номер.

Основні умови поділу:

усі частини мають однакове цільове призначення, як у початкової ділянки;

межі не виходять за початкову територію;

кожна нова ділянка отримує свій кадастровий номер у ДЗК;

нові власники реєструють права на землю в державному реєстрі.

"Так оформлений поділ має повну юридичну силу, і кожен спадкоємець офіційно отримує свою частку", — підкреслюють фахівці.

Як поділити землю між спадкоємцями через суд

Коли згоди немає, поділ відбувається лише через суд. Суддя визначає порядок користування або ділить землю пропорційно часткам у спадщині.

У деяких випадках суд може призначити одному спадкоємцю всю ділянку, а решті — грошову компенсацію, якщо земля не підлягає поділу через мінімальні норми площі.

Чому не можна ділити землю "на словах"

Фактичний поділ без документів не має юридичної сили. Такий "усний поділ" не дає права власності на землю.

Правовий статус мають лише ті спадкоємці, які пройшли офіційне оформлення через нотаріуса або суд.

Як поділити пай між спадкоємцями

Поділ земельного паю відбувається за тим самим принципом. Необхідно розробити технічну документацію, присвоїти кожній новій ділянці кадастровий номер і зареєструвати право власності.

Якщо пай неможливо розділити через площу чи конфігурацію, суд визначає власника і зобов’язує компенсувати іншим спадкоємцям їхню частку грошима.

