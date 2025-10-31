Відео
Головна Ринок нерухомості Не завжди порівну — як спадкоємцям поділити землю у 2025 році

Не завжди порівну — як спадкоємцям поділити землю у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 10:20
Як поділити земельну ділянку між спадкоємцями — законні способи у 2025 році
Жінка з документами. Фото: Freepik

Після смерті власника землі часто постає непросте питання — як поділити ділянку між спадкоємцями, щоб уникнути конфліктів і не втратити право власності. Адже поділ земельної спадщини — це не лише юридична, а й емоційна процедура.

Щоб уникнути суперечок, спадкоємцям варто домовитися мирно, оформити документи нотаріально і діяти відповідно до закону, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

Як оформити спадщину на земельну ділянку

Перший і найважливіший крок — звернення до нотаріуса. Кожен спадкоємець має шість місяців з моменту смерті власника, щоб подати заяву про прийняття спадщини. Після перевірки документів нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадкоємець один — він стає власником ділянки автоматично. Якщо ж кілька — починається процедура поділу.

Як домовитись про поділ земельної спадщини

Найпростіший спосіб — домовленість. Спадкоємці можуть підписати нотаріальний договір про поділ спадкового майна. Це дозволить уникнути судових суперечок.

Для паїв необхідно спочатку виділити землю в натурі — тобто оформити технічну документацію та отримати окремий кадастровий номер.

Основні умови поділу:

  • усі частини мають однакове цільове призначення, як у початкової ділянки;
  • межі не виходять за початкову територію;
  • кожна нова ділянка отримує свій кадастровий номер у ДЗК;
  • нові власники реєструють права на землю в державному реєстрі.

"Так оформлений поділ має повну юридичну силу, і кожен спадкоємець офіційно отримує свою частку", — підкреслюють фахівці.

Як поділити землю між спадкоємцями через суд

Коли згоди немає, поділ відбувається лише через суд. Суддя визначає порядок користування або ділить землю пропорційно часткам у спадщині.

У деяких випадках суд може призначити одному спадкоємцю всю ділянку, а решті — грошову компенсацію, якщо земля не підлягає поділу через мінімальні норми площі.

Чому не можна ділити землю "на словах"

Фактичний поділ без документів не має юридичної сили. Такий "усний поділ" не дає права власності на землю.

Правовий статус мають лише ті спадкоємці, які пройшли офіційне оформлення через нотаріуса або суд.

Як поділити пай між спадкоємцями

Поділ земельного паю відбувається за тим самим принципом. Необхідно розробити технічну документацію, присвоїти кожній новій ділянці кадастровий номер і зареєструвати право власності.

Якщо пай неможливо розділити через площу чи конфігурацію, суд визначає власника і зобов’язує компенсувати іншим спадкоємцям їхню частку грошима.

Як повідомлялось, український ринок землі демонструє стабільний тренд зростання, який триває з 2021 року. У жовтні ціни на паї знову зросли після літнього спаду, хоча динаміка підвищення залишається різною в залежності від регіону. 

Також ми розповідали, що питання приватизації земельної ділянки біля річки в Україні у 2025 році є актуальним, адже такі землі особливо цінні. Проте, українське законодавство чітко обмежує можливість приватизації ділянок, розташованих поблизу водойм.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
