Як військовому отримати квартиру від держави — правила та умови у 2025 році

В Україні військовослужбовці мають законне право на отримання житла від держави. Це не просто пільга, а реальна можливість для учасників бойових дій (УБД), ветеранів та їхніх сімей покращити житлові умови. Проте процес вимагає чіткого розуміння умов, збору документів та проходження певних процедур.

Як підкреслюють у Міністерстві у справах ветеранів, ці категорії громадян мають законне право отримати квартиру або грошову компенсацію.

Першочергово житло надають таким категоріям:

учасникам бойових дій, які мають інвалідність I або II групи;

внутрішньо переміщеним особам зі статусом УБД;

учасникам Революції Гідності, які отримали інвалідність під час подій 2013-2014 років;

ветеранам інших воєн, що мають інвалідність;

родинам військових, які загинули або зникли безвісти.

"Цей перелік постійно розширюється, адже держава поступово оновлює нормативну базу, щоб охопити всіх, хто реально потребує житла", — наголошують у відомстві.

Як стати на квартирний облік військовому

Отримання житла починається з правильного кроку — постановки на квартирний облік. Зробити це можна кількома способами:

через місцевий центр надання адміністративних послуг;

у виконавчому комітеті міської або селищної ради;

через адміністрацію підприємства, де працює військовий чи ветеран.

Пакет документів складається з:

заяви з підписами членів родини;

копії паспортів і посвідчень УБД чи інваліда війни;

довідки про склад сім’ї;

документа про потребу в поліпшенні житлових умов (наприклад, акт обстеження житла).

Після подання паперів комісія розглядає їх до 30 днів. Якщо все оформлено правильно, військовий отримує довідку про зарахування до черги на житло. У випадку відмови вказуються конкретні причини, які можна оскаржити.

Як держава забезпечує житлом військових

Форми допомоги можуть бути різними — залежно від наявності житла у комунальному фонді та обсягу бюджетних коштів.

Сьогодні діють такі механізми:

Безпосереднє надання квартири. Якщо у місцевому фонді є вільні помешкання, їх передають військовим або ветеранам. Грошова компенсація. Якщо квартир немає, держава виплачує кошти, щоб людина могла самостійно купити житло. Державні програми співфінансування. Це варіант для тих, хто готовий частково вкласти власні кошти або взяти участь у пільгових іпотечних проєктах.

Водночас мобілізовані до Збройних сил України військові, які не підписали контракт, не мають права скористатися державною пільговою іпотекою "єОселя" під 3%. Це правило підтвердили в "Укрфінжитлі", повідомляє "Економічна правда".

Проте, як зазначають управителі програми, ця вимога про контракт не поширюється на військовослужбовців інших структур. Зокрема, представники Національної гвардії, Служби безпеки України (СБУ), Державної прикордонної служби та деяких інших силових відомств (Служба зовнішньої розвідки, ГУР МО) можуть оформити кредит під 3% незалежно від наявності контракту, на відміну від мобілізованих бійців ЗСУ.

Як повідомлялось, проект Державного бюджету на 2026 рік передбачає значне фінансування житлових програм для ветеранів як одне з ключових рішень. На ці потреби, зокрема, на забезпечення житлом військових, які втратили здоров'я, захищаючи Україну, закладається майже 6 мільярдів гривень.

Також ми розповідали, що починаючи з 2025 року, ветерани та УБД, які не мають власного житла, отримують державну грошову компенсацію для оплати його оренди.