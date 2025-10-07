Как военному получить квартиру от государства — правила и условия в 2025 году

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

В Украине военнослужащие имеют законное право на получение жилья от государства. Это не просто льгота, а реальная возможность для участников боевых действий (УБД), ветеранов и их семей улучшить жилищные условия. Однако процесс требует четкого понимания условий, сбора документов и прохождения определенных процедур.

Как подчеркивают в Министерстве по делам ветеранов, эти категории граждан имеют законное право получить квартиру или денежную компенсацию.

Первоначально жилье предоставляют следующим категориям:

участникам боевых действий, которые имеют инвалидность I или II группы;

внутренне перемещенным лицам со статусом УБД;

участникам Революции Достоинства, которые получили инвалидность во время событий 2013-2014 годов;

ветеранам других войн, имеющим инвалидность;

семьям военных, погибших или пропавших без вести.

"Этот перечень постоянно расширяется, ведь государство постепенно обновляет нормативную базу, чтобы охватить всех, кто реально нуждается в жилье", — отмечают в ведомстве.

Как стать на квартирный учет военному

Получение жилья начинается с правильного шага - постановки на квартирный учет. Сделать это можно несколькими способами:

через местный центр предоставления административных услуг;

в исполнительном комитете городского или поселкового совета;

через администрацию предприятия, где работает военный или ветеран.

Пакет документов включает:

заявление с подписями членов семьи;

копии паспортов и удостоверений УБД или инвалида войны;

справку о составе семьи;

документ о потребности в улучшении жилищных условий (например, акт обследования жилья).

После подачи бумаг комиссия рассматривает их до 30 дней. Если все оформлено правильно, военный получает справку о зачислении в очередь на жилье. В случае отказа указываются конкретные причины, которые можно обжаловать.

Как государство обеспечивает жильем военных

Формы помощи могут быть разными - в зависимости от наличия жилья в коммунальном фонде и объема бюджетных средств.

Сегодня действуют следующие механизмы:

Непосредственное предоставление квартиры. Если в местном фонде есть свободные помещения, их передают военным или ветеранам. Денежная компенсация. Если квартир нет, государство выплачивает средства, чтобы человек мог самостоятельно купить жилье. Государственные программы софинансирования. Это вариант для тех, кто готов частично вложить собственные средства или принять участие в льготных ипотечных проектах.

В то же время мобилизованные в Вооруженные силы Украины военные, которые не подписали контракт, не имеют права воспользоваться государственной льготной ипотекой "єОселя" под 3%. Это правило подтвердили в "Укрфинжитле", сообщает "Экономическая правда".

Однако, как отмечают управляющие программы, это требование о контракте не распространяется на военнослужащих других структур. В частности, представители Национальной гвардии, Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной пограничной службы и некоторых других силовых ведомств (Служба внешней разведки, ГУР МО) могут оформить кредит под 3% независимо от наличия контракта, в отличие от мобилизованных бойцов ВСУ.

Как сообщалось, проект Государственного бюджета на 2026 год предусматривает значительное финансирование жилищных программ для ветеранов как одно из ключевых решений. На эти цели, в частности, на обеспечение жильем военных, которые потеряли здоровье, защищая Украину, закладывается почти 6 миллиардов гривен.

Также мы рассказывали, что начиная с 2025 года, ветераны и УБД, которые не имеют собственного жилья, получают государственную денежную компенсацию для оплаты его аренды.