Как военному получить квартиру от государства — правила и условия в 2025 году

Квартира от государства — как военному получить в 2025 году
В Украине военнослужащие имеют законное право на получение жилья от государства. Это не просто льгота, а реальная возможность для участников боевых действий (УБД), ветеранов и их семей улучшить жилищные условия. Однако процесс требует четкого понимания условий, сбора документов и прохождения определенных процедур.
Как подчеркивают в Министерстве по делам ветеранов, эти категории граждан имеют законное право получить квартиру или денежную компенсацию.
Первоначально жилье предоставляют следующим категориям:
- участникам боевых действий, которые имеют инвалидность I или II группы;
- внутренне перемещенным лицам со статусом УБД;
- участникам Революции Достоинства, которые получили инвалидность во время событий 2013-2014 годов;
- ветеранам других войн, имеющим инвалидность;
- семьям военных, погибших или пропавших без вести.
"Этот перечень постоянно расширяется, ведь государство постепенно обновляет нормативную базу, чтобы охватить всех, кто реально нуждается в жилье", — отмечают в ведомстве.
Как стать на квартирный учет военному
Получение жилья начинается с правильного шага - постановки на квартирный учет. Сделать это можно несколькими способами:
- через местный центр предоставления административных услуг;
- в исполнительном комитете городского или поселкового совета;
- через администрацию предприятия, где работает военный или ветеран.
Пакет документов включает:
- заявление с подписями членов семьи;
- копии паспортов и удостоверений УБД или инвалида войны;
- справку о составе семьи;
- документ о потребности в улучшении жилищных условий (например, акт обследования жилья).
После подачи бумаг комиссия рассматривает их до 30 дней. Если все оформлено правильно, военный получает справку о зачислении в очередь на жилье. В случае отказа указываются конкретные причины, которые можно обжаловать.
Как государство обеспечивает жильем военных
Формы помощи могут быть разными - в зависимости от наличия жилья в коммунальном фонде и объема бюджетных средств.
Сегодня действуют следующие механизмы:
- Непосредственное предоставление квартиры. Если в местном фонде есть свободные помещения, их передают военным или ветеранам.
- Денежная компенсация. Если квартир нет, государство выплачивает средства, чтобы человек мог самостоятельно купить жилье.
- Государственные программы софинансирования. Это вариант для тех, кто готов частично вложить собственные средства или принять участие в льготных ипотечных проектах.
В то же время мобилизованные в Вооруженные силы Украины военные, которые не подписали контракт, не имеют права воспользоваться государственной льготной ипотекой "єОселя" под 3%. Это правило подтвердили в "Укрфинжитле", сообщает "Экономическая правда".
Однако, как отмечают управляющие программы, это требование о контракте не распространяется на военнослужащих других структур. В частности, представители Национальной гвардии, Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной пограничной службы и некоторых других силовых ведомств (Служба внешней разведки, ГУР МО) могут оформить кредит под 3% независимо от наличия контракта, в отличие от мобилизованных бойцов ВСУ.
Как сообщалось, проект Государственного бюджета на 2026 год предусматривает значительное финансирование жилищных программ для ветеранов как одно из ключевых решений. На эти цели, в частности, на обеспечение жильем военных, которые потеряли здоровье, защищая Украину, закладывается почти 6 миллиардов гривен.
Также мы рассказывали, что начиная с 2025 года, ветераны и УБД, которые не имеют собственного жилья, получают государственную денежную компенсацию для оплаты его аренды.
Читайте Новини.LIVE!