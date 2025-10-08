Ціни на квартири у столиці Туреччини — де вигідно купити у жовтні 2025 року

Будинки в Анкарі. Фото: Turkey Evisa

Інтерес до турецького ринку житла серед українців помітно зріс за останні кілька років. Причини цього очевидні: Туреччина пропонує не лише комфортне життя біля моря, а й реальні інвестиційні можливості. Хоч ціни і мають тенденцію до підвищення, але воно помірне завдяки економічному зростанню Анкари.

За даними Turkey Property Group, станом на жовтень 2025 року середня ціна житла в Анкарі становить близько 29 764 ліри за кв. м, що дорівнює приблизно 815 доларів США. На практиці це означає, що квартира площею 100 кв. м у середньому коштує 81 500 доларів.

Де найдорожче і де найдешевше

У престижних районах столиці — таких як Чанкая, Газіосманпаша, Кечіорен — ціни можуть сягати 33 000 лір за кв. м, тобто близько 900 доларів, або 90 000 доларів за квартиру площею 100 кв. м.

Елітні новобудови у центрі або поблизу урядових кварталів коштують значно дорожче — від 180 000 до 250 000 доларів.

Найвищі ціни у центральних районах:

Çankaya — від 1 000 до 2 200 дол. за кв. м;

Gaziosmanpaşa — близько 1 100-1 500 дол. за кв. м;

Kızılay — 900-1 300 дол. за кв. м.

Середні ціни спостерігаються в районах Etimesgut, Yenimahalle, Batıkent — 700-850 дол. за кв. м.

Водночас найдешевші варіанти можна знайти у спальних зонах — Mamak, Sincan, Altındağ, де квадратний метр коштує 500-600 дол., а невелику двокімнатну квартиру можна придбати за 55 000-60 000 доларів.

Які права надає купівля квартири в Туреччині

Придбання нерухомості будь-якої вартості відкриває для іноземця можливість отримати посвідку на проживання (ikamet). Це документ, який дозволяє легально жити в країні, відкривати банківські рахунки, оформлювати страховку та навіть навчати дітей у місцевих школах.

Посвідку видають на два роки з правом продовження, якщо нерухомість залишається у власності покупця. Тобто навіть квартира вартістю 60-80 тисяч доларів може стати основою для переїзду або тривалого перебування в Туреччині.

Для тих, хто прагне більше, є ще одна можливість — отримання громадянства Туреччини через інвестиції.

Як отримати громадянство через купівлю нерухомості

Іноземці, які купують житло або комерційну нерухомість вартістю від 400 000 доларів США, можуть претендувати на турецьке громадянство.

Однак ця процедура передбачає кілька важливих умов:

Продавець має бути громадянином Туреччини або турецькою юридичною особою. Якщо нерухомість купується в іноземця, право на громадянство не надається. Розрахунок здійснюється виключно через банк. Гроші мають надходити з рахунку покупця безпосередньо на рахунок продавця — це гарантія прозорості угоди. Офіційна конвертація валюти. З 2022 року всі іноземні інвестори зобов’язані обмінювати долари чи євро на турецькі ліри перед оплатою. Лише після цього транзакція визнається дійсною для отримання громадянства. Підтвердження вартості майна. Ціну має засвідчити звіт незалежного оцінювача, акредитованого державою. У свідоцтві про власність зазначається еквівалент вартості у лірах — не менше ніж 400 000 доларів.

Ці вимоги покликані запобігти зловживанням і забезпечити легальність процесу.

Яку нерухомість можна придбати для інвестиції

Для отримання посвідки або громадянства підійде будь-який тип майна:

квартира у новобудові — найпопулярніший варіант серед українців;

вторинне житло — часто має нижчу ціну і розташоване ближче до центру;

комерційна нерухомість — офіси або торгові площі, які можна здавати в оренду;

земельна ділянка — варіант для довгострокових інвестицій.

