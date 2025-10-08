Цены на квартиры в столице Турции — где выгодно купить в октябре 2025 года

Дома в Анкаре. Фото: Turkey Evisa

Интерес к турецкому рынку жилья среди украинцев заметно вырос за последние несколько лет. Причины этого очевидны: Турция предлагает не только комфортную жизнь у моря, но и реальные инвестиционные возможности. Хотя цены и имеют тенденцию к повышению, но оно умеренное благодаря экономическому росту Анкары.

По данным Turkey Property Group, по состоянию на октябрь 2025 года средняя цена жилья в Анкаре составляет около 29 764 лиры за кв. м, что равняется примерно 815 долларов США. На практике это означает, что квартира площадью 100 кв. м в среднем стоит 81 500 долларов.

Где дороже всего и где дешевле всего

В престижных районах столицы — таких как Чанкая, Газиосманпаша, Кечиорен — цены могут достигать 33 000 лир за кв. м, то есть около 900 долларов, или 90 000 долларов за квартиру площадью 100 кв. м.

Элитные новостройки в центре или вблизи правительственных кварталов стоят значительно дороже — от 180 000 до 250 000 долларов.

Самые высокие цены в центральных районах:

Çankaya — от 1 000 до 2 200 долл. за кв. м;

Gaziosmanpaşa — около 1 100-1 500 долл. за кв. м;

Kızılay — 900-1 300 долл. за кв. м.

Средние цены наблюдаются в районах Etimesgut, Yenimahalle, Batıkent — 700-850 долл. за кв. м.

В то же время самые дешевые варианты можно найти в спальных зонах — Mamak, Sincan, Altındağ, где квадратный метр стоит 500-600 долл., а небольшую двухкомнатную квартиру можно приобрести за 55 000-60 000 долларов.

Какие права предоставляет покупка квартиры в Турции

Приобретение недвижимости любой стоимости открывает для иностранца возможность получить вид на жительство (ikamet). Это документ, который позволяет легально жить в стране, открывать банковские счета, оформлять страховку и даже обучать детей в местных школах.

Вид выдают на два года с правом продления, если недвижимость остается в собственности покупателя. То есть даже квартира стоимостью 60-80 тысяч долларов может стать основой для переезда или длительного пребывания в Турции.

Для тех, кто хочет больше, есть еще одна возможность - получение гражданства Турции через инвестиции.

Как получить гражданство через покупку недвижимости

Иностранцы, которые покупают жилье или коммерческую недвижимость стоимостью от 400 000 долларов США, могут претендовать на турецкое гражданство.

Однако эта процедура предусматривает несколько важных условий:

Продавец должен быть гражданином Турции или турецким юридическим лицом. Если недвижимость покупается у иностранца, право на гражданство не предоставляется. Расчет осуществляется исключительно через банк. Деньги должны поступать со счета покупателя непосредственно на счет продавца — это гарантия прозрачности сделки. Официальная конвертация валюты. С 2022 года все иностранные инвесторы обязаны обменивать доллары или евро на турецкие лиры перед оплатой. Только после этого транзакция признается действительной для получения гражданства. Подтверждение стоимости имущества. Цену должен засвидетельствовать отчет независимого оценщика, аккредитованного государством. В свидетельстве о собственности указывается эквивалент стоимости в лирах — не менее 400 000 долларов.

Эти требования призваны предотвратить злоупотребления и обеспечить легальность процесса.

Какую недвижимость можно приобрести для инвестиции

Для получения вида или гражданства подойдет любой тип имущества:

квартира в новостройке — самый популярный вариант среди украинцев;

вторичное жилье — часто имеет более низкую цену и расположено ближе к центру;

коммерческая недвижимость — офисы или торговые площади, которые можно сдавать в аренду;

земельный участок — вариант для долгосрочных инвестиций.

