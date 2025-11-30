Відео
Головна Ринок нерухомості Межа сусіда — на якій відстані можна будувати навіс

Межа сусіда — на якій відстані можна будувати навіс

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 10:50
Сусідська ділянка — на якій відстані від межі можна будувати навіс
Навіс на ділянці. Фото: ntkzavod.com.ua

Навіс на своїй земельній ділянці вирішує одразу кілька практичних завдань: захищає авто, впорядковує територію, робить подвір’я функціональнішим. Але його розміщення регулюється низкою вимог. Саме вони визначають мінімальну дистанцію, яка захищає сусідів від затінення, а власника — від юридичних ризиків.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де від межі сусіда дозволено будувати навіс на власній ділянці.

Читайте також:

Згідно з Державними будівельними нормами В.2.2-15:2019, базовий норматив для господарських споруд становить не менше 1 метра до межі ділянки. У міській забудові ця відстань може збільшуватися до 3 метрів, якщо поруч розташовані житлові будинки. 

Таке правило працює як запобіжник проти порушення протипожежних норм та небажаних конфліктів.

Що важливо пам’ятати:

  • норми враховують вплив на сусідню територію;
  • відстань не можна зменшувати без юридичного обґрунтування;
  • для окремих ситуацій допускається використання узгодження із сусідами.

Яка відстань потрібна для навісу різних конструкцій

Матеріал конструкції суттєво впливає на вимоги. Дерев’яні навіси мають вищий рівень пожежної небезпеки, тому ДБН встановлюють протипожежні розриви до 6-8 метрів від сусідських будівель. 

Металеві конструкції дозволяють меншу дистанцію, однак також повинні відповідати нормативам.

Типові ситуації, коли норми змінюють мінімальну відстань:

  • легка конструкція без фундаменту може бути встановлена ближче за умови письмової згоди сусіда;
  • розміщення поруч із газопроводом або електролінією потребує окремого проєктного висновку;
  • у щільній міській забудові допускається збільшена дистанція через підвищені ризики.

Порушення цих вимог може призвести до припису демонтувати споруду, тому правильний розрахунок — це не рекомендація, а вимога законодавства.

Від чого залежить відстань від межі під час будівництва навісу

ДБН враховують не лише тип споруди, а й умови ділянки. Рельєф, сусідні будівлі, близькість комунікацій — усе це формує кінцеву відстань. На нерівній ділянці її можуть збільшити, щоб уникнути стікання води чи зміщення ґрунту. 

У сільській місцевості часто достатньо мінімального розриву, а в містах проектування стає складнішим через щільність забудови.

Як повідомлялось, власників земельних ділянок цікавить, на якій мінімальній відстані від паркану дозволено висаджувати дерева, щоб уникнути суперечок із сусідами і не порушити закон. Це регулюється спеціальними нормами, що мають на меті зберегти баланс між приватним правом власності та добросусідськими відносинами.

Також ми розповідали, що не маючи можливості підключитись до централізованої каналізації, власники приватних будинків мають самостійно вирішувати питання відведення стічних вод. Щоб уникнути штрафів і конфліктів із сусідами, перед облаштуванням вигрібної ями необхідно обов'язково ознайомитися з будівельними нормами, особливо щодо її розташування та мінімальної відстані до меж сусідніх ділянок.

земля нерухомість будівництво будинок сусідство
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
