Що не можна робити на своїй ділянці без дозволу сусідів в Україні — юрист розповів нюанси

Чоловік та жінка біля паркану. Фото: Freepik

Українське законодавство гарантує власникам землі широкі можливості для використання ділянки, однак повної свободи дій немає. Будь-які роботи повинні враховувати інтереси сусідів, інакше конфлікти та штрафи стають неминучими.

Як розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк, у кожного власника є межа дозволеного, і її ігнорування завжди викликає претензії.

Реклама

Читайте також:

Обмеження на межі ділянки сусіда

Власник не може використовувати жодної частини сусідньої території без погодження. Будівництво чи встановлення елементів, що виходять за межі кадастрової лінії, можуть бути оскаржені.

Основні ризики виникають, коли власник:

зміщує паркан або огорожу на кілька сантиметрів за межу;

встановлює споруди, що накладаються на суміжну ділянку;

проводить роботи без визначення точних меж.

"Будь-яке відхилення від межі без погодження створює ризик судового спору", — наголошує Колзляк.

Затінення та порушення освітлення ділянки

Паркани та споруди не повинні суттєво затіняти сусідські території. Висока огорожа може обмежувати доступ світла та повітря, що порушує принципи добросусідства.

Типові конструкції, що спричиняють суперечки:

глухі паркани заввишки понад дозволені норми;

навіси, які кидають тінь на город сусіда;

прибудови, що закривають вікна сусіднього будинку.

У таких випадках сусід може вимагати демонтаж або зміну параметрів конструкції.

Будівництво із негативним впливом на сусідів

Роботи, які погіршують умови життя, мають бути узгодженими або виконуватись із мінімальними ризиками для інших мешканців.

Небажаними вважаються:

шумні процеси у вечірній або ранковий час;

забруднення ґрунту чи стоків;

зміни рельєфу, що призводять до підтоплень.

Якщо власник планує перепланування або зміну використання землі, потрібно оцінити можливі наслідки для територій поруч.

Зміни у конструкціях, що впливають на межі

Навіси, доріжки, малі архітектурні форми можуть зачепити інтереси сусідів. Фахівець радить перед встановленням будь-якої конструкції:

перевірити межу за кадастровою картою;

провести усне або письмове обговорення;

за потреби оформити спільну угоду.

Такі дії допоможуть уникнути спорів та зайвих витрат, констатує юрист.

Як повідомлялось, з метою запобігання конфліктам та порушенням, в Україні існують чіткі норми, що регламентують мінімальну відстань для садіння дерев від паркану. Для вибору безпечної локації необхідно правильно розрахувати розмір майбутньої крони дерева.

Також ми розповідали, що обов'язкове оформлення будь-якої прибудови є вимогою законодавства, оскільки необхідно офіційно фіксувати зміни параметрів будівлі. Українське законодавство передбачає можливість здійснити це як до початку будівництва, так і після його завершення, за умови, що права третіх осіб не були порушені.