Колодязь на ділянці — яка має бути відстань від межі сусіда

Колодязь на ділянці. Фото: met.in.ua

Копати колодязь на своїй ділянці — це важливе рішення, яке забезпечує автономне водопостачання. Однак, розміщення цієї гідротехнічної споруди чітко регламентовано законодавством, особливо щодо відстані від меж сусідів та інших об'єктів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на якій відстані від межі сусіда дозволено копати колодязь на власній ділянці.

Реклама

Читайте також:

Основне правило, що регулює відстань від колодязя до межі сусідньої ділянки, встановлено у Державних будівельних нормах (ДБН) Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

"Мінімальна відстань від індивідуального джерела водопостачання до межі сусідньої ділянки становить не менше 3 м", — зазначено у будівельних нормах.

Це правило стало основою безпечного використання підземної води та запорукою уникнення конфліктів і працює в інтересах обох сторін.

Власник отримує можливість доглядати колодязь і проводити ремонт, а сусід захищений від підмивання ґрунту чи можливих спорів щодо водоносного шару. Навіть якщо сторони погоджуються на іншу відстань, письмова згода не завжди гарантує захист у майбутніх юридичних спорах.

Норми розміщення колодязя на ділянці

Окрім меж із сусідом, діють обов’язкові санітарні вимоги. ДСанПіН 2.2.4-171-10 прямо зазначає, що питна вода має бути захищена від будь-яких джерел забруднення. Тому при виборі місця варто враховувати низку обмежень:

Мінімальні відстані за нормами включають:

септик чи вигрібна яма — від 20 м;

господарські об’єкти із ризиком забруднення — від 50 м;

житловий будинок і прибудови — 5–8 м залежно від ґрунту.

Такі параметри дозволяють підтримувати якість води та стабільність ґрунтів навколо споруди.

Водночас варто попередити сусіда про початок робіт. Це допомагає зберегти добрі стосунки та мінімізувати ризик подальших претензій.

Як уникнути спорів під час копання колодязя

Плануючи роботи, варто заздалегідь оцінити рельєф, тип ґрунту та можливі ризики для суміжних ділянок. У майбутньому це дозволить запобігти деформаціям огорож і проблемам із водоносним горизонтом.

Перед копанням рекомендується:

перевірити дотримання мінімальних відстаней;

оформити фотофіксацію меж і майбутнього місця колодязя;

зберігати копії нормативних документів для обґрунтування своїх дій.

Як повідомлялось, рерш ніж приступити до облаштування автономної вигрібної ями чи септика, вкрай важливо детально вивчити чинні державні норми щодо її розташування, особливостей конструкції та мінімальних відстаней до сусідніх ділянок і джерел води, щоб уникнути можливих юридичних проблем чи конфліктів.

Також ми розповідали, що власна земельна ділянка часто слугує не лише майном, але й оазисом безпеки та спокою. Як законний власник території, господар має повне право на встановлення систем відеоспостереження, які є поширеним засобом для забезпечення контролю та охорони своєї приватної власності.