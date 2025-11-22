Камери біля паркану — коли відеоспостереження порушує приватність сусіда

Відеокамера біля дерев. Фото: Freepik

Для багатьох українців приватна ділянка землі залишається простором безпеки та особистої тиші. Камери відеоспостереження стали звичним рішенням для контролю території, і господар має право встановлювати їх на підставі права власності.

Як розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк, це не суперечить закону, доки камера фіксує лише те, що відбувається у межах приватної землі.

Втім, надмірний кут огляду або неправильне розташування техніки можуть перетворити систему безпеки на юридичну проблему. Захист власного майна не дає права втручатися в життя інших, і саме це часто стає джерелом конфліктів між сусідами.

Чи можна, щоб було видно ділянку сусіда

Проблеми виникають тоді, коли камера фіксує простір, який не належить власнику.

"Коли камери фіксують сусідську ділянку, вікна чи площу, яка спільна — тоді це може порушувати право на приватність", — наголошує юрист.

До ризикових зон належать:

частина двору сусіда, що потрапляє в кадр;

вікна або внутрішні приміщення інших осіб;

спільні простори, де люди очікують приватності.

У таких випадках сусід може вимагати усунення втручання або звернутися до поліції чи суду. Закон однозначно стає на бік того, чиє приватне життя було порушене.

Коли камери на ділянці вважаються незаконними

Окремі форми фіксації є забороненими незалежно від того, де розміщене обладнання.

"Приховане спостереження або звукозапис без відповідної підстави чи без повідомлення тих, кого знімають — заборонені", — підкреслює Козляк.

Під заборону підпадають:

приховані камери, замасковані пристрої;

записи зі звуком без повідомлення;

збирання інформації про осіб без законної мети.

Такі дії можуть кваліфікуватися як незаконне збирання персональних даних і призвести до серйозної відповідальності.

Безпечне рішення для відеонагляду на ділянці

Щоб уникнути суперечок у майбутньому, варто обмежити кут огляду камер і сфокусувати їх виключно на власному просторі. Корисними можуть бути такі кроки:

попередження людей про ведення відеозапису;

встановлення камер вище або під іншим кутом;

періодична перевірка того, що саме потрапляє в кадр.

Такий підхід дозволяє поєднати захист майна та повагу до приватності інших людей, забезпечуючи законність використання відеоспостереження, констатує експерт.

Як повідомлялось, хоча українське законодавство надає землевласникам значні права на використання своїх ділянок, ця свобода не є абсолютною. При проведенні будь-яких робіт необхідно враховувати інтереси сусідів, щоб уникнути конфліктів та можливих штрафних санкцій.

Також ми розповідали, що при плануванні приватної забудови безпечна відстань між будинками є ключовим питанням. Власники часто стикаються з проблемою, коли проєкт будинку не відповідає нормативам, або ж сусідня будівля вже розташована занадто близько. Таким чином, протипожежний розрив критично важливий для забезпечення безпеки, комфорту та дотримання будівельного законодавства.