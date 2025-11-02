Що не можна робити на своїй ділянці без дозволу сусідів в Україні — актуальні норми у 2025 році

Люди говорять через паркан. Фото: Freepik

Власники землі в Україні часто вважають, що на своїй території можуть робити все, що заманеться. Проте закон встановлює чіткі межі цього права. Порушення встановлених заборон може мати наслідком не лише штрафи, а й ризик втрати права користування землею.

Основний принцип добросусідства закріплено у Земельному кодексі України — тобто обов’язок користуватись ділянкою так, щоб не створювати сусідам перешкод чи шкоди.

Які дії на своїй землі можуть стати порушенням

Закон не дозволяє власникам здійснювати будь-які дії, які спричиняють шкоду чи суттєві незручності для сусідів. Серед таких заборон:

створення надмірного затінення через споруди чи дерева;

спалювання відходів, що призводить до задимлення;

надмірний шум або неприємні запахи;

злив води чи відходів на суміжну територію.

Якщо дії власника роблять використання сусідньої ділянки неможливим або суттєво утруднюють його, це вже порушення принципу добросусідства.

Будівництво на ділянці та відстань від межі

Одним із найпоширеніших джерел конфліктів є будівництво. Законодавство встановлює мінімальні відстані між спорудами і межами ділянок. Відповідно до Державних будівельних норм Б.2.2-12:2019:

житловий будинок має бути не ближче ніж за 3 метри від межі;

господарські споруди — мінімум за 1 метр, за умови, що стік із даху не потрапляє на сусідню територію;

між будівлями на різних ділянках має бути не менше 6–8 метрів (а між дерев’яними — до 15 метрів).

"Будівництво з порушенням цих норм без згоди сусідів може призвести до судових спорів і вимоги демонтажу споруди", — зазначають фахівці сервісу Uland.

Посадка дерев і кущів біля межі

Зелені насадження теж можуть створювати конфлікти. Без згоди сусіда не можна садити дерева занадто близько до межі, адже їхнє коріння може пошкодити комунікації, а крона — затінити город.

Основні відстані:

дерева — не ближче 4-6 метрів від межі;

кущі — не ближче 1 метра.

Якщо гілки чи коріння дерев проникають на сусідню територію, власник має право їх обрізати у межах своєї ділянки, але без пошкодження самого дерева.

Встановлення паркану між ділянками

Паркан — ще одна типова причина суперечок. Висота огорожі зазвичай не перевищує 2 метрів, і дозвіл на її встановлення не потрібен. Але якщо огорожа глуха та створює затінення, її можна зводити лише за письмовою згодою сусідів.

Рекомендовано обирати сітчасті або ґратчасті паркани — вони забезпечують природну освітленість і не порушують норм інсоляції.

Розміщення септика і відходів на ділянці

Окремі санітарні вимоги встановлюють відстані між житловими будівлями та джерелами можливого забруднення. Без згоди сусіда не можна облаштовувати вигрібні ями або компостні майданчики ближче, ніж дозволяють норми:

не менше 15 метрів від житлового будинку;

не менше 20 метрів від колодязя чи свердловини.

Такі порушення становлять загрозу для здоров’я, тому караються адміністративними штрафами, а іноді й через суд.

Чим загрожує порушення прав сусідів

Нехтування правилами добросусідства може мати серйозні наслідки. Сусід має право звернутися до органів місцевого самоврядування або до суду. Суд може зобов’язати усунути порушення, демонтувати паркан чи споруду або навіть відшкодувати збитки.

Також передбачено адміністративну відповідальність за порушення санітарних, будівельних та екологічних норм — від штрафів до вимоги привести територію у відповідність до законодавства.

