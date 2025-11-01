Як правильно будувати теплицю біля сусіда — актуальні норми у 2025 році

Теплиця на ділянці. Фото: diapason.com.ua

Мрія про власні свіжі овочі цілий рік втілюється у вигляді теплиці. Проте, перш ніж братися до будівництва, важливо з'ясувати: на якій відстані від межі з сусідом можна будувати теплицю? Правила добросусідства та законодавчі норми України вимагають чіткого дотримання дистанцій, щоб уникнути конфліктів та судових позовів.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, де від межі із сусідньою ділянкою можна будувати теплицю.

Мінімальна відстань теплиці від межі

Питання розміщення теплиць регулюється українським законодавством і Державними будівельними нормами (ДБН). Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", для житлових будинків передбачено мінімальну відстань 3 метри від межі сусідньої ділянки. Однак теплиця, як господарська споруда, не завжди підпадає під ці ж вимоги.

Для некапітальних теплиць (без фундаменту) допускається менша дистанція — орієнтовно 1 метр.

"Це правило базується на практиці добросусідства та вимогах до безпечного використання земельної ділянки", — зазначають фахівці порталу "Дачний діапазон".

Якщо ж теплиця має фундамент і вважається капітальною спорудою, до неї застосовуються ті самі вимоги, що й до сараю чи гаража — не менше 1 метра від межі.

Відстань від теплиці до будинку сусіда

Навіть якщо ви дотримались мінімальної відстані, теплиця не повинна створювати затінення чи обмежувати інсоляцію сусіднього будинку. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" та ДБН Б.2.2-12:2019 визначають необхідність забезпечення природного освітлення.

Судова практика показує: якщо теплиця затінює сусідню ділянку або вікна житлового будинку, її можуть зобов’язати перенести. Оптимально розміщувати таку споруду не ближче ніж 6 метрів до будинку сусіда, особливо якщо конструкція висока або має непрозорий дах.

Протипожежні норми для теплиці

Коли теплиця збудована з легкозаймистих матеріалів (деревина, полікарбонат із тонким каркасом), потрібно враховувати вимоги ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва".

Рекомендовані протипожежні розриви:

між дерев’яними спорудами — від 10 до 15 метрів;

між металевими або цегляними — від 6 до 8 метрів;

якщо споруди різних матеріалів — орієнтуватися на більшу відстань.

Такі норми допомагають уникнути поширення вогню між ділянками у разі займання.

Що зробити перед будівництвом теплиці

Перш ніж встановити теплицю, варто дотриматися кількох кроків:

Погодити з сусідом місце розташування. Письмова або нотаріальна згода — найкращий спосіб уникнути спорів. Визначити тип споруди. Тимчасова конструкція не потребує реєстрації, а от капітальна вимагає дотримання будівельних норм. Перевірити цільове призначення землі. Відповідно до ст. 35-36 Земельного кодексу України, теплиці дозволено на землях для садівництва. На землях для городництва можливі лише тимчасові споруди.

