В Україні змінили правила сплати за землю при продажі нерухомості — що треба знати

Люди у полі. Фото: Freepik

В Україні з 1 жовтня 2025 року почали діяти оновлені правила сплати за землю у разі купівлі або продажу будинку. Тепер процес став простішим і прозорішим — без плутанини між старим і новим власниками.

Такі зміни внесені Законом № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, повідомляє Державна податкова служба.

Реклама

Читайте також:

Як тепер передається право сплати за землю

Коли змінюється власник нерухомості, обов’язок сплачувати земельний податок переходить до нового власника автоматично. Якщо попередній власник уже сплатив кошти наперед, ця сума може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів нового користувача ділянки.

Щоб це стало можливим, новий власник має компенсувати попередньому платнику вже сплачену суму. Підставою для такої компенсації буде офіційний висновок контролюючого органу.

Як працює автоматичний перехід прав

Згідно зі статтею 120 Земельного кодексу України:

якщо людина купує будинок чи споруду, право власності на землю під нею переходить до неї автоматично;

якщо ділянка перебуває в оренді, право користування також переходить до нового власника.

"Важливо, що право власності або користування виникає лише після державної реєстрації. Саме з цієї дати новий власник повинен починати сплачувати податок на землю", — зазначили у податковій.

Коли починати платити за землю після купівлі будинку

Нові правила передбачають чітку межу відповідальності. Якщо продаж і реєстрація відбулися в середині місяця, сплату за цей період сторони можуть розділити між собою за домовленістю. Усі розрахунки проводяться на основі офіційних даних податкової.

У ДПС підкреслили, що тепер уникнути подвійної сплати стало набагато простіше — система враховує сплачені раніше суми та дозволяє їх коректно перерахувати.

Що дають зміни власникам нерухомості

Мета нововведень — усунути плутанину, яка виникала при купівлі-продажу будинків. Раніше часто траплялося, що податок сплачували і продавець, і покупець, а повернути зайве було складно.

Тепер система:

спрощує облік земельних платежів;

захищає права покупців і продавців;

зменшує ризики подвійної сплати;

підвищує прозорість розрахунків із бюджетом.

Податківці наголосили, що запроваджені зміни — частина масштабної цифровізації податкових процесів. У майбутньому подібні автоматичні механізми планують поширити на оренду землі та комунальні послуги при зміні власника. Це дозволить зробити угоди з нерухомістю ще зручнішими та безпечнішими.

Як повідомлялось, сплачувати земельний податок — обов'язок усіх землевласників та постійних землекористувачів. Проте держава передбачила пільги, звільняючи від цього податку окремі категорії громадян, як-от: осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, пенсіонерів, ветеранів війни та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також ми розповідали, що земельна ділянка є важливою складовою екосистеми, що перебуває під охороною закону. Будь-яке недбале ставлення або дії орендаря, що спричиняють шкоду землі, тягнуть за собою суттєві наслідки, включно з фінансовими штрафами, судовими позовами або навіть кримінальною відповідальністю.