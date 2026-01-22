Буковель — скільки коштує та який вигляд має найдорожчий номер в готелі (фото)

Готель Radisson Blu Resort Bukovel. radissonhotels.com

У січні 2026 року Буковель остаточно закріпив за собою статус "курорту не для всіх". Поки більшість туристів шукає житло в межах 3-5 тисяч гривень за добу, у топових готелях ціни злетіли до космічних висот.

За даними спеціалізованого порталу Booking, станом на 22 січня рекордсменом традиційно залишається президентський люкс у Radisson Blu Resort Bukovel.

Президентський люкс Radisson Blu Bukovel

Сума за одну ніч тут перевищує річну зарплату в багатьох регіонах України — 91 369 грн. За ці гроші ви отримуєте не просто номер, а фактично приватну квартиру на 300 квадратних метрів.

З того, що дійсно вражає:

Простір. Три спальні, величезна вітальня та навіть окрема кімната для переговорів (якщо раптом посеред відпустки треба терміново вирішити долю корпорації). Приватний релакс. У номері є власна сауна та гідромасажна ванна. Це зручно, бо не треба йти в загальний SPA-центр і перетинатися з іншими гостями. Побут. Є своя кухня, тож теоретично можна готувати самому, хоча навряд чи хтось орендує люкс за такі гроші, щоб стояти біля плити.

Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com

Відпочинок у Буковелі з панорамним видом

Головний аргумент готелю — панорамні вікна. Краєвид на засніжені гори тут справді такий, що телевізор вмикати не хочеться. Це формат відпочинку "у піжамі": снідаєш із видом на вершини, п'єш каву біля каміна і взагалі не виходиш у натовп, який штурмує підйомники.

