Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото)

Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото)

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:32
Буковель — скільки коштує та який вигляд має найдорожчий номер в готелі (фото)
Готель Radisson Blu Resort Bukovel. radissonhotels.com

У січні 2026 року Буковель остаточно закріпив за собою статус "курорту не для всіх". Поки більшість туристів шукає житло в межах 3-5 тисяч гривень за добу, у топових готелях ціни злетіли до космічних висот. 

За даними спеціалізованого порталу Booking, станом на 22 січня рекордсменом традиційно залишається президентський люкс у Radisson Blu Resort Bukovel.

Реклама
Читайте також:

Президентський люкс Radisson Blu Bukovel

Сума за одну ніч тут перевищує річну зарплату в багатьох регіонах України — 91 369 грн. За ці гроші ви отримуєте не просто номер, а фактично приватну квартиру на 300 квадратних метрів.

З того, що дійсно вражає:

  1. Простір. Три спальні, величезна вітальня та навіть окрема кімната для переговорів (якщо раптом посеред відпустки треба терміново вирішити долю корпорації).
  2. Приватний релакс. У номері є власна сауна та гідромасажна ванна. Це зручно, бо не треба йти в загальний SPA-центр і перетинатися з іншими гостями.
  3. Побут. Є своя кухня, тож теоретично можна готувати самому, хоча навряд чи хтось орендує люкс за такі гроші, щоб стояти біля плити.
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 1
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 2
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 3
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 4
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 5
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 6
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 7
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 8
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
1 / 8
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 1
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 2
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 3
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 4
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 5
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 6
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 7
  • Найдорожчий номер в готелі у Буковелі — який вигляд має (фото) - фото 8

Відпочинок у Буковелі з панорамним видом

Головний аргумент готелю — панорамні вікна. Краєвид на засніжені гори тут справді такий, що телевізор вмикати не хочеться. Це формат відпочинку "у піжамі": снідаєш із видом на вершини, п'єш каву біля каміна і взагалі не виходиш у натовп, який штурмує підйомники.

Раніше ми розповідали про ціни на продукти та сувеніри у Буковелі. А також, коли на популярному курорті очікувати найнижчих цін у 2026 році.

відпочинок Буковель готелі ціни готель
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації