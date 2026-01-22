Буковель — сколько стоит и как выглядит самый дорогой номер в отеле (фото)

Отель Radisson Blu Resort Bukovel. radissonhotels.com

В январе 2026 года Буковель окончательно закрепил за собой статус "курорта не для всех". Пока большинство туристов ищет жилье в пределах 3-5 тысяч гривен за сутки, в топовых отелях цены взлетели до космических высот.

По данным специализированного портала Booking, по состоянию на 22 января рекордсменом традиционно остается президентский люкс в Radisson Blu Resort Bukovel.

Президентский люкс Radisson Blu Bukovel

Сумма за одну ночь здесь превышает годовую зарплату во многих регионах Украины — 91 369 грн. За эти деньги вы получаете не просто номер, а фактически частную квартиру на 300 квадратных метров.

Из того, что действительно впечатляет:

Простор. Три спальни, огромная гостиная и даже отдельная комната для переговоров (если вдруг посреди отпуска надо срочно решить судьбу корпорации). Частный релакс. В номере есть собственная сауна и гидромассажная ванна. Это удобно, потому что не надо идти в общий SPA-центр и пересекаться с другими гостями. Быт. Есть своя кухня, поэтому теоретически можно готовить самому, хотя вряд ли кто-то арендует люкс за такие деньги, чтобы стоять у плиты.

Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com

Отдых в Буковеле с панорамным видом

Главный аргумент отеля — панорамные окна. Вид на заснеженные горы здесь действительно такой, что телевизор включать не хочется. Это формат отдыха "в пижаме": завтракаешь с видом на вершины, пьешь кофе у камина и вообще не выходишь в толпу, которая штурмует подъемники.

