Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото)

Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото)

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:32
Буковель — сколько стоит и как выглядит самый дорогой номер в отеле (фото)
Отель Radisson Blu Resort Bukovel. radissonhotels.com

В январе 2026 года Буковель окончательно закрепил за собой статус "курорта не для всех". Пока большинство туристов ищет жилье в пределах 3-5 тысяч гривен за сутки, в топовых отелях цены взлетели до космических высот.

По данным специализированного портала Booking, по состоянию на 22 января рекордсменом традиционно остается президентский люкс в Radisson Blu Resort Bukovel.

Реклама
Читайте также:

Президентский люкс Radisson Blu Bukovel

Сумма за одну ночь здесь превышает годовую зарплату во многих регионах Украины — 91 369 грн. За эти деньги вы получаете не просто номер, а фактически частную квартиру на 300 квадратных метров.

Из того, что действительно впечатляет:

  1. Простор. Три спальни, огромная гостиная и даже отдельная комната для переговоров (если вдруг посреди отпуска надо срочно решить судьбу корпорации).
  2. Частный релакс. В номере есть собственная сауна и гидромассажная ванна. Это удобно, потому что не надо идти в общий SPA-центр и пересекаться с другими гостями.
  3. Быт. Есть своя кухня, поэтому теоретически можно готовить самому, хотя вряд ли кто-то арендует люкс за такие деньги, чтобы стоять у плиты.
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 1
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 2
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 3
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 4
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 5
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 6
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 7
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 8
    Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com
1 / 8
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 1
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 2
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 3
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 4
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 5
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 6
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 7
  • Самый дорогой номер в отеле в Буковеле — как он выглядит (фото) - фото 8

Отдых в Буковеле с панорамным видом

Главный аргумент отеля — панорамные окна. Вид на заснеженные горы здесь действительно такой, что телевизор включать не хочется. Это формат отдыха "в пижаме": завтракаешь с видом на вершины, пьешь кофе у камина и вообще не выходишь в толпу, которая штурмует подъемники.

Ранее мы рассказывали о ценах на продукты и сувениры в Буковеле. А также, когда на популярном курорте ожидать самых низких цен в 2026 году.

отдых Буковель гостиницы цены отель
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации