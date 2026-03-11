Земля в Україні — які ділянки зовсім неможливо продати

Продаж землі без кадастрового номера. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто з власників згадує про документи на землю лише тоді, коли на горизонті з’являється реальний покупець із грошима. І тут починається найцікавіше: ви дістаєте свій старий "жовтий" або "червоний" держакт, впевнені, що все в порядку, а нотаріус розводить руками. Виявляється, вашої ділянки юридично... не існує.

Адже кожен пай повинен мати кадастровий номер — унікальний цифровий код, за яким він внесений до Державного земельного кадастру, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Реклама

Читайте також:

Саме він підтверджує, що земельна ділянка офіційно існує в державній базі та має визначені межі.

Які проблеми виникають при продажу землі без кадастрового номера

Власник може мати на руках старі документи на землю, але це не вирішує проблему. Під час підготовки угоди з’являється одразу кілька серйозних обмежень:

Нотаріальний блок. Жоден притомний нотаріус не візьметься за угоду. Закон тут невблаганний: немає номера — немає купівлі-продажу. Зависла спадщина. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати землю зараз, ваші діти не зможуть її успадкувати без проблем. Оформлення розтягнеться на місяці суцільної біганини. "Сусіди-загарбники". Це найгірше. Поки ваша ділянка не в базі, спритний сусід може замовити свою документацію так, що його межі накладуться на ваші. Потім доводити свою правоту доведеться роками в судах.

Як отримати кадастровий номер на земельну ділянку

Процес не такий страшний, як його малюють, але він вимагає терпіння та прямих рук землевпорядника:

шукайте ліцензовану фірму. Не йдіть до "знайомих знайомих", шукайте тих, хто реально працює в полі з GPS-обладнанням;

виїзд на місце. Геодезисти мають приїхати, зафікусівати точки та перевірити, чи не "злетіли" межі кудись у річку чи на територію сусідів;

паперова тяганина. Фірма готує обмінний файл (XML), який потім подається в Держгеокадастр.

фінал. Ви отримуєте витяг із ДЗК. Саме цей папірець разом із вашим старим актом нарешті "розв’язує руки" для угоди.

Тривалість процедури залежить від конкретної ситуації. Інколи вона займає кілька тижнів, але в складних випадках може розтягнутися на кілька місяців.

Як повідомлялось, невідповідність фактичних меж ділянки даним із Держгеокадастру — поширена проблема, що призводить до накладок або зміщення територій у документах. Такі розбіжності провокують конфлікти між землевласниками й часто роблять нормальне користування наділом просто неможливим.

Також в Україні досі поширена помилкова думка, що старий дідусів паркан та багаторічне вирощування картоплі автоматично роблять землю вашою власністю. Проте в сучасних правових реаліях ви залишаєтеся лише фактичним користувачем ділянки, поки право на неї не буде офіційно закріплено в державному реєстрі.