Помилка у кадастрі може коштувати тисячі — хто має платити за виправлення

Під час перевірки земельних ділянок часто виявляється, що фактичні межі не збігаються з координатами, внесеними до Державного земельного кадастру. Це призводить до накладання ділянок, перетину меж або повного зміщення місцезнаходження земельної ділянки.

Така помилка стає джерелом суперечок між власниками та агровиробниками, а іноді взагалі блокує використання землі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристів компанії "Земельний фонд України".

Які помилки найчастіше виникають в ДЗК

Некоректне розташування ділянки — коли за документами вона в одному місці, а фактично знаходиться зовсім в іншому.

Найчастіше це стосується земель сільськогосподарського призначення:

паї;

фермерські ділянки;

приватні ділянки.

Причини — неправильний перенос даних із Державного реєстру земель до ДЗК, помилки у визначенні площ та меж, а також старі ділянки, сформовані до 2013 року.

Як виявляють помилку

Виявлення невідповідності можливе лише під час встановлення меж на місцевості. Процедура передбачає винесення поворотних точок, закріплення межових знаків та перевірку геодезичними приладами.

Саме тоді стає зрозуміло, що пай знаходиться не там, де зазначено в кадастрі.

Хто і як виправляє помилки

Виправлення здійснює сертифікований інженер-землевпорядник на підставі технічної документації або матеріалів інвентаризації.

Остаточне рішення приймає кадастровий реєстратор, який може відмовити у внесенні змін — у такому випадку власник має право оскаржити рішення в суді.

Вартість робіт оплачує власник або орендар, адже держава не компенсує приватні помилки.

Чого очікувати після виправлення

Якщо документація оформлена правильно, рішення завжди позитивне. Допомога розробника первинної документації може зменшити витрати — багато помилок інженери виправляють безплатно, якщо вони допустили їх самі.

В іншому випадку оплата може перевищувати річну оренду ділянки, але це єдиний легальний шлях до точного обліку земель.

